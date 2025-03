Истината за войната в Украйна: Зеленски посочи кой я удължава умишлено

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че единствената причина войната с Русия да продължава е отказът на Москва да прекрати бойните действия. В свое изявление след разговор с Вселенския патриарх Вартоломей той подчерта, че Украйна е готова за мир, но Кремъл търси начини да удължи конфликта. "Украйна търси мир и не пести усилия, за да го постигне възможно най-скоро. Целият свят иска мир. И все пак само Русия не желае да сложи край на войната, а вместо това търси условия, за да я удължи," написа Зеленски в X.

Припомняме, че в Джеда Киев се съгласи с предложението на САЩ за 30-дневно прекратяване на огъня в небето, морето и по протежение на фронта, а сега остава да се видят реалните стъпки на държавата агресор - Русия. Към момента Путин дава явни сигнали, че не е съгласен напълно с идеята - той продължава да повтаря досегашните си искания: Путин: Съгласни сме с предложението за примирие, но при определени условия (ВИДЕО).

Той разкри подробности за преговорите между украинските и американските представители в Джеда. Сред първите стъпки към "справедлив и траен мир" според Зеленски трябва да бъдат освобождаването на военнопленници и цивилни, както и завръщането на депортираните украински деца. Още: Г-7 заплаши Русия, ако не се съгласи на примирие

Украинският президент благодари на Вселенския патриарх за духовната му подкрепа и готовността му да работи за постигането на мир. "Трябва да направим крачки към мира и да упражним натиск върху единствената причина войната да продължава," подчерта Зеленски.

I spoke with Ecumenical Patriarch Bartholomew and expressed my gratitude for his prayers for our state, our people and our future, especially in these days and weeks. The Ukrainian people deeply appreciate the spiritual support of His All-Holiness.



