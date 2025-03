Истински герой: Мъж спаси жена от въоръжен с нож нападател в Казахстан (ВИДЕО)

Сцени като от екшън филм се разиграха на летището в бившата столица на Казахстан – Алмати. Мъж опита да намушка жена и заплашваше останалите хора, но бе неутрализиран от истински герой, който се намеси. Инцидентът се случи на вътрешния терминал. Агресивният мъж е бил помолен да представи документите си, но вместо да се съобрази с властите, хванал една служителка за косата и я заплашил с нож.

‼️Almaty Airport Horror: Man Tries to Stab Woman, but a Hero Steps In!



The incident occurred in the domestic terminal when an aggressive man was asked to present his documents. Instead, he grabbed a female employee by the hair and began threatening her.



