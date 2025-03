Исторически миг: Над 2 милиона души протестираха в подкрепа на Имамоглу в Турция (СНИМКИ и ВИДЕО)

Безпрецедентните близо 2,2 милиона души участваха в протестния митинг в подкрепа на арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който стана кандидат за президент на 15 млн. души и който в момента лежи в затвора в Силиври, Турция.

Това заяви Йозгюр Йозел, лидер на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), пред участниците в многолюден протест срещу репресиите на турския президент Реджеп Ердоган. Стотици хиляди хора от Истанбул се стекоха днес в най-големия парк на брега на Мраморно море на митинга в знак на солидарност с арестувания кмет на мегаполиса, а демонстрацията е под надслов "Свобода за Имамоглу". Много пътни артерии към района бяха блокирани от силите по сигурността. Бариери бяха поставени на много места в района Малтепе. Полиция и бронирани коли бяха разположени в широк радиус, а полицията е обградила терена с барикади.

Днес е религиозният празник арифе, който предшества утрешния свещен мюсюлмански празник Рамазан байрам, но въпреки това, хора от всички възрасти се стекоха на митинга, информира новинарската агенция Анка, цитирани от БТА.

В околните пространства също има много хора, които не са успели да влязат на терена на митинга поради запълненост на пространството. Митингът се организира по призив на окръжната организация на Народнорепубликанската партия (НРП) в Истанбул за освобождаване на Екрем Имамоглу - кандидат за президент на НРП, за когото 15 млн. души гласуваха преди една седмица на вътрешнопартийните избори на НРП.

Преди два дни лидерът на НРП Йозгюр Йозел заяви, че партията ще проведе „серия от протестни митинги на различни локации, на които ще пренесе "енергията на Сарачхане“. Митингът на Малтепе е първият от тази серия. В истанбулския район Сарачхане се намира сградата на Голямата община на Истанбул.

Разнасят се възгласи "Свобода за Имамоглу", "Правосъдие, право, избори", издигнати са безброй плакати на Екрем Имамоглу. На лозунгите се чете "Заедно сме по-силни", "Стига забрани, насилие, искаме предсрочни избори".

Опозиционните медии съобщиха, че хората, които влизат на терена на митинга, се подписват под петиция за освобождаване на Имамоглу и за насрочване на предсрочни избори. В митинга участват структурите на НРП и симпатизанти от цялата страна. Шест опозиционни партии, включително прокюрдската Дем, участват в протестния митинг.

Демонстрацията започна с изпълнение на националния химн на Турция и минута мълчание за геройски загиналите. Лидерът на НРП Йозгюр Йозел държа реч в продължение на час и половина, в която подчерта: ”Милионите хора, които се втурнаха към Сарачхане, ни показаха, че безпокойството, страха и умората вече няма да ни спрат. Ние сме по улиците, по площадите... Днес, освен в този парк, има митинги в подлезите, на спирките на Мармарай и на кейовете. Две хиляди студенти протестират на гарата, блокирани от полицията“.

Йозел отправи призив към управляващите, начело с президента Реджеп Тайип Ердоган, "да видят този митинг, да видят волята на народа и да насрочат предсрочни избори”.

BYE BYE @RTErdogan . Freedom and a secular state is what Türkiye needs NOW! #Freedom #secularism #Turkey #imamoğlu pic.twitter.com/7VpddXv6CH

"Ние сме готови за предсрочни избори, защото това не е само дело на Имамоглу, а е наша обща борба за демокрация с единство на кюрди, алевии, националисти, десни, леви, мъже, жени, млади хора, рамо до рамо, за да изградим едно по-добро бъдеще на нашия народ, на Турция", каза Йозгюр Йозел. Той заяви, че от утре ще започнат подписка сред населението за вот на недоверие на Ердоган, с искане за насрочване на предсрочни избори.

Йозел призова за освобождаване не само на Имамоглу, но и на всички опозиционни на властта личности, които се намират в затворите. Лидерът на НРП посочи, че проправителствените медии не предават митинга по заповед на медийния регулатор РТЮК, понеже се страхуват, и призова към бойкот.

Кметът на столицата Анкара Мансур Яваш в словото си отбеляза: "Нашата съвест се бунтува срещу неправдите на властта. Нашата борба не е борба на отделна партия, а на цялата нация. Днес младите хора, наследниците на Мустафа Кемал Ататюрк, се включват в челните редици на тази борба и надигат глас срещу безправието, срещу липсата на правосъдие, независимо от насилията на полицията и ние се гордеем с вас“.

Чрез изкуствен интелект бе излъчено видеопослание на Екрем Имамоглу от 9-та килия в затвора в Силиври, където се намира от шест дни. Имамоглу заяви: „Не мога да бъда с вас в момента, защото съм затворник в Силиври, но сърцето и душата ми са с вас. Официално станах кандидат за президент. Бих искал да благодаря на всички, които допринесоха и ме подкрепиха, особено на нашия председател Йозгюр Йозел. Тръгнах по този път с молитвите към Бог на първо място и с вярата и привързаността, която храня към моята нация и моята решимост да й служа”.

Hundreds of thousands of protesters gathered in Istanbul for a mass rally called by Turkey's main opposition party against the jailing of the city's mayor and top party figure Ekrem Imamoglu.



Organizers said 2.2 million people joined the protest.https://t.co/2qFmzcVQtm pic.twitter.com/Zq49vnOZe6