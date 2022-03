Италия е готова да възстанови театъра в Мариупол

Италианското правителство е одобрило предложението на министъра на културата Дарио Франческини да предложи на Украйна необходимите ресурси, както и финансови средства за възстановяването на сградата възможно най-скоро. Това заяви самият Франческини в профила си в Twitter. „Театрите във всички страни принадлежат на цялото човечество“, написа още той.

Предложението бе посрещнато с благодарност от украинския президент Володимир Зеленски, който обеща: "Заедно ще възстановим страната до последната тухла."

Thanks @dariofrance. You set a good example to follow. Together we will rebuild the country to the last brick. https://t.co/ZPplHWVpAl