Мариупол под обсада: Водата свърши, хората пият от локвите

Журналистите успяха да съберат информация от хора, които имат връзка с обсадени в града свои близки, както и свидетелства на избягалите от Мариупол. Един от доброволците, Василий, чието име е променено от съображения за сигурност, разказва, че градът е бил обстрелван от четирите страни, като се стреля и откъм морето, съобщава телевизия "24 канал".

Храната свършва, хората нямат лекарства и питейна вода. Принуждават се да пият от локви. Василий потвърждава и информацията на местните власти, според които обстрелите не са спирали и по време на "режима на тишина", който беше договорен с руското правителство.

„Всеки път, когато хуманитарен конвой се опита да проникне в града, руснаците уж дават „зелена светлина“, но после започват да стрелят по местата, откъдето конвоят трябва да премине. Те не пускат хората нито да напуснат града, нито да премине хуманитарна помощ”, разказва той. По думите му действията на окупаторите са повторение на Втората световна война.

Дори да се намери пролука между артилерийския огън, е почти невъзможно да се напусне Мариупол и поради липсата на бензин. Това споделя и уредникът на мариуполската арт платформа "TYu" Даяна Берг.

Точният брой на жертвите е трудно да се установи. Съветникът на кмета на града Петър Андрюшченко казва, че дотук вече са загинали около 1200 цивилни, но в действителност никой няма как да преброи загиналите. Депутатът от Общинския съвет Дмитрий Забавин смята, че на ден умират около 150-200 души. Не се знае колко души са останали под развалините.

"Това е истинска катастрофа. От една страна сега е студено, температурата е около 0, хората мръзнат в мазетата. От друга страна, когато се затопли и при нестихването на обстрелите, си представете какво ще стане с тези несъбрани тела, каква хуманитарна катастрофа е това?", казва журналистката Анна Романова.

Seeing the pregnant woman walking out of the destroyed building of the maternity ward in #Mariupol makes my blood run cold.

Hard to imagine how many children have been killed as a result of Russian air strike on the children’s hospital today.@ICRC @UN #SafePassageForCivilians pic.twitter.com/WKNwzE3vwW