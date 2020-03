Италия спря бизнеса без стратегическо значение за страната (ВИДЕО)

Prime Minister Giuseppe Conte said on Saturday that all Italian businesses must close until April 3, with the exception of those essential to maintaining the country’s supply chain, in the latest desperate effort to halt the #coronavirus epidemic. (Reuters) #TOLOnewsbreak pic.twitter.com/Ap2is5aSNU

Inside a Hospital in Milan, Italy where it's filled with patients. Be careful everyone this is real. #coronavirus pic.twitter.com/g7v4Vh9ZEu — Ali Shali (@AlShali_Ali) March 19, 2020

This is Italy, and these trucks are full of dead bodies. This isn’t just about hand sanitizing. Stay home, for now, to save lives. #CoronaVirusUpdate #coronavirus pic.twitter.com/kEzmSyPJ2e — Lauren Zima (@laurenzima) March 20, 2020

As the nationwide lockdown in Italy enters its second week due to the #coronavirus outbreak, Venice's canals appear to be crystal clear. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/yTyObHMZFX — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

627 жертви на коронавируса само за ден в Италия Нови ужасяващи данни на броя на починалите за ден дойдоха от Италия. За последните 24 часа в страната от коронавирус са си отишли 627 д... Прочети повече

Cuban doctors head to Italy battle coronavirus https://t.co/H4PQsGSgOd pic.twitter.com/rmE80URUqx — Reuters UK (@ReutersUK) March 22, 2020

“I don’t know what you’re thinking.” The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde — TIME (@TIME) March 20, 2020

Coronavirus: italy in lockdown

Also italians: pic.twitter.com/yjiwtMFaqx — Federica (@biebbsspurpose) March 14, 2020

Италия плаща ужасяващ дан на пандемията, най-тежкия в света, с близо 5 000 починали, според доклад, обявен в събота вечерта. Близо 3 000 души остават на интензивно лечение в страната. Официално регистрираните случаи са 53 578. Правителството реши да "затвори цялата производствена дейност на територията, която не е строго необходима, решаваща и съществена, за да ни гарантира основни стоки и услуги", каза той в официална реч, обявявайки тази "допълнителна стъпка" в рестриктивните мерки, предприети в опит да се ограничат пандемията, причинена от коронавируса.Премиерът добави, че аптеките, супермаркетите и хранителните магазини, пощенските, финансовите и застрахователните услуги, транспортът ще продължат да работят. "Забавяме производствения двигател на страната, но не го спираме", каза той по повод едно "нелеко решение"."Не можем да скрием реалността, която е всеки ден пред очите ни. Това е най-сериозната криза, която страната преживява след Втората световна война", каза той."Приетите мерки отнемат време, преди да доведат до резултати. Трябва да продължим да спазваме всички тези правила с търпение и увереност", продължи Джузепе Конте."Те са тежки, жестоки, знам. Но ние нямаме алтернатива. Трябва да се съпротивляваме, това е единственият начин да защитим себе си и тези, които обичаме", заяви служителят. На 9 март Джузепе Конте постанови забрана за събиране и строго ограничение за пътуване из цялата страна, разрешено само по професионални или належащи причини. „Жертвата да останете вкъщи е минимална в сравнение с тази на други съграждани, които поемат много повече риск“, „лекари, медицински сестри, органи на реда, въоръжени сили, работници в супермаркети, аптеки“ , изброи Джузепе Конте.Той не уточни списъка на дейностите, които се считат за съществени, но обясни, че "е работил със синдикатите, за да направи подробен списък на секторите, най-необходими за функционирането на държавата в тази извънредна ситуация". Тези нови решения на Джузепе Конте дойдоха след многобройни обаждания от служители в северната част на страната и лекари, които го помолиха да затегне допълнително ограниченията, наложени на италианците. "Правителството направи много труден, но необходим избор, за да защити работниците", реагира кметът на Бергамо Джорджо Гори, чиято провинция е най-засегната в Италия с тази на Бреша. Междувременно,още повече, предаде ВВС. Съгласно новите правила, обявени късно в събота вечер, спортът и физическата активност навън, дори поотделно, са забранени за всички граждани. Използването на вендинг машини е забранено. Ломбардия е най-засегнатият регион в страната с 3 095 смъртни случая. По-рестриктивните мерки бяха обявени лично от губернатора на Ломбардия Атилио Фонтана.Китай вече изпрати свои медици в помощ на страната, Русия обяви, че е готова също да съдейства.Куба изпрати екип от 52-ма лекари и медицински сестри в Италия, някои от които са участвали в борбата срещу ебола в Африка, за да помогнат на европейската държава, с най-голяма смъртност, в борбата срещу Ковид-19, съобщава АФП. Дестинацията на този екип, пристигащ в събота в Италия, е регионът Ломбардия, най-засегнат от коронавируса. За един месец в Италия, вследствие на тази пандемия са починали 4 825 души. Екипът, съставен от 36 лекари, 15 медицински сестри и администратор, "е готов да работи неуморно за лечение и противодействие на епидемията от Ковид-19 в сътрудничество със медици от Италия“, заяви нейният ръководител Карлос Рикардо Перес.Тридесет от членовете на този екип се бориха срещу епидемията от ебола в Западна Африка през 2014 г. по призив на Световната здравна организация (СЗО), добави ръководителят на екипа по време на церемония преди заминаването им от Хавана.С приходи от 6,3 милиарда долара през 2018 г. износът на медицински услуги, в допълнение към туризма, е един от двигателите на кубинската икономика, според официалните данни.