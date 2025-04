Избитите украинци на Цветница предизвикаха възторг в Русия. Руснаците искат "на бис"

Апетитът на руснаците към военните престъпления не стихва. Но много от тях вече им поомръзнаха и руската публика жадува за нещо ново. Разстрелите на военнопленници, например, им доскучаха, но вчерашното зверство в Суми извика у тях нови възторзи. За това пише руският публицист и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров в телеграм канала си:

"Едно военно престъпление трябва да е тежко и за предпочитане отвратително. Само в този случай то предизвиква у руснаците искрено възхищение и гордост за страната.

Сега вече не можете да подлъжете руснаците с нещо "дребно".

Екзекуциите на военнопленниците им дотегнаха. Изтезанията вече са им скучни. Атаките срещу болници и родилни домове не предизвикват предишната радост.

Но ето че бомбардировките в Суми успяха да ги зарадват: разпръснатите тела на мъртви деца, на техните майки, на пощальони и пенсионери отново укрепиха вярата на масите във величието на Русия.

Не се чу нито един вик на болка, разкаяние, съчувствие или дори тъга. В руските социални мрежи не могат да се видят "свещи", сълзи и черни воали.

Впрочем, да не си помислите, че само престъпленията в Украйна извикват у тях овации и викове "бис".

На руските патриоти много им хареса и хвърленият за поругание на площада в Ачхой-Мартан (в Чечения - бел.ред.) труп на 16-годишно момче. Ярка, нагледна "кадировщина", която също натисна най-радостните "струни в душата" на Русия."

❗️“Please save my mom, save her. You don't have to worry about me": police published footage of the first minutes after the attack on Sumy💔 pic.twitter.com/vhXJU8LQEI