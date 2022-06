Изправен пред газовия „шантаж“ на Москва, ЕС се обръща към Израел

„Кремъл използва нашата зависимост от руските изкопаеми горива, за да ни изнудва“, отправи обвинение тя докато произнасяше реч в университета Бен-Гурион в Негев в Южен Израел.

„От началото на войната Русия умишлено прекъсна доставките си на газ за Полша, България и Финландия, както и за холандски и датски компании заради нашата подкрепа за Украйна“, добави тя.

We are doing so in facing Russia’s war in Ukraine and in fighting the climate crisis.



We are stepping up 🇪🇺🇮🇱 energy cooperation, to help the EU break free from Russian fossil fuels.



We are also preparing infrastructure projects that will help us along the green transition.