Изпълнихме искането на Унгария за малцинствата: Кулеба с първа среща със Сиярто от началото на войната

"Мисля, че този факт говори сам по себе си: ние продължаваме да говорим с Унгария", коментира Кулеба.

Той добави, че Украйна е променила законодателството си по отношение на образованието и използването на езиците на националните малцинства по начина, по който Унгария е настоявала, цитира го "Европейская правда".

"Този факт трябва да се уважава. Правилата на играта трябва да са честни. Ако ни се каже да направим нещо и то е направено, то трябва да бъде признато като резултат", каза още Кулеба и добави, че са изпълнени всички изисквания на Венецианската комисия.

Въпреки това до вчера, 10 декември, нямаше промяна по отношение на ветото на Унгария за финансовата и военна подкрепа за Украйна и началото на преговорите за присъединяването й към ЕС. Всички решения за Украйна, които трябва да бъдат разгледани на срещата на върха на лидерите на Европейския съюз на 14-15 декември, продължават да бъдат блокирани от Будапеща, предава и кореспондентът на Радио Свобода Рикард Йозвяк след вчерашната среща на посланиците в Брюксел.

