Известна руска пропагандистка бе изгонена от Германия (ВИДЕО)

Прохорова твърдеше, че от началото на войната след като започна активно да се занимава с прокремълска пропаганда броят на последователите й в социалните мрежи е нарастнал до 300 хиляди и съответно са потекли добри постъпления от реклами, като цялата сума от тях е отивала в подкрепа на руската армия. Но доходите й далеч не са били само от реклами - Прохорова е получавала и редовни плащания от Кремъл. Тази информация оповести руският журналист и бивш опозиционен политик Александър Невзоров - по думите му, само за 500 евро на месец Прохорова се е съгласила да пропагандира путинската политика.

Yulia Prokhorova, who insulted Ukrainian refugees, was deported from Germany - The Insider pic.twitter.com/eq5KOWBxZE