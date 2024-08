Извънредно положение в Морозовск след украинския удар срещу руско военно летище

В района на Морозовск, където има руско военно летище и военна авиобаза, е въведено извънредно положение. Причината - атаката с дронове рано тази сутрин, която нанесе сериозни щети: Взривове и огън в Русия: Атаки срещу руско военно летище и петролен завод (ВИДЕО)

Извънредното положение беше обявено от губернатора на Ростовска област Василий Голубьов, съобщение е публикувано в официалния му канал в Телеграм.

Има предупреждение хората да затворят прозорците, а вече обходни групи оценяват щетите.

In Morozovsky District, an emergency situation has been declared following a nighttime drone attack. Residents are advised to close their windows and stay indoors. https://t.co/LVzoPuYZsY pic.twitter.com/oxLiFx36VE