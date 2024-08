Взривове и огън в Русия: Атаки срещу руско военно летище и петролен завод (ВИДЕО)

Поредна серия атаки с дронове на руска територия и през тази нощ – проблеми са отчетени в няколко руски области.

На първо място, отново е имало операция срещу руското военно летище в Морозовск, Ростовска област. Видеокадри от мястото на събитието показват пожар и взривове – според местни жители изглежда са ударени склад за боеприпаси и резевоар с гориво. Губернаторът на региона Василий Голубьов признава за щети по "няколко склада", включително в Каменски район и твърди, че в атаката са участвали 55 украински дрона. Официалната справка на руското военно министерство гласи, че тази нощ са свалени 36 дрона над Ростовска област, 17 над Орловска област, 9 над Белгородска, 8 над Курск, 2 над Рязанска област, по 1 дрон над Воронежска област, Азовско море и Краснодарски край: Пет пожара на руското военно летище в Морозовск - какво е поразено? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

В Каменски район на Ростовска област със сигурност е подпален резервоар с гориво, видеокадри го показват.

По-интересно е обаче какво точно е уцелено в руската авиобаза в "Морозовск". Системата FIRMS на НАСА, която отчита топлинни петна на земната повърхност, показва няколко пожара и то на сериозна площ в базата:

Данните подкрепят версията, че е ударен минимум един склад с оръжие - ракети и бомби. На летището са базирани предимно военни самолети Су-34, Су-35 и Су-30. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" коментира, че има вторични експлозии - вероятно на авиационни бомби и ракети Х-59:

Additional footage of an absolutely massive secondary detonation at Russia’s Morozovsk Airbase after a successful Ukrainian drone attack overnight.



Likely bombs/rockets going up. pic.twitter.com/mCyXtNwOMo