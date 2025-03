Извънредно положение в Русия заради украинска операция: В Саратовска област (ВИДЕО)

Регионът на град Енгелс, Саратовска област, влезе в извънредно положение. Това обяви ръководителят на региона Максим Леонов. Причината е очевидна - в малките часове на тази нощ Украйна успя да извърши поредна показна въздушна операция и порази складове за ракети и авиационно гориво. Потвърждение за това има с геолокализация на вече разпространяващи се като лавина видеокадри и снимки от взривове в руската военна авиобаза в Енгелс, дом на стратегически руски бомбардировачи Ту-22 и Ту95: Око за око, Украйна си върна за руски удари: Огромен взрив в база на руски стратегически бомбардировачи (ВИДЕО).

Данните във видеа от Енгелс показват, че със сигурност има вторични взривове след украинския удар. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин вече определи атаката като най-мащабната в историята на областта. Официално руското военно министерство съобщи за 54 свалени дрона в Саратовска област - предвид долните видеа е очевидно, че това не са всички дронове, които направиха визита на руската област. А ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията лейтенант Андрий Коваленко написа в канала си в Телеграм, че взривяващите се сега ракети в авиобазата "Енгелс-2" са крилати ракети Х-101.

Междувременно, в Украйна пострадалите след руски удар цивилни вече са 10, това уточниха местните власти. Става въпрос за град Кропивницки, Кировоградска област. Тази нощ цели 33 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки успяха да пробият украинската ПВО, къде още има щети, научете: Пострадали след руски ракетни атаки, Украйна отвърна с дронове по Воронежка област (ВИДЕО)