Пострадали след руски ракетни атаки, Украйна отвърна с дронове по Воронежка област (ВИДЕО)

Центърът на град Славянск в Донецка област е бил атакуван от дрон, съобщават местни жители. Видеоклипове на атаката и последствията от нея се публикуват от местни жители и канали. Има данни за пострадали, но все още няма официално потвърждение. Предишната нощ, Славянск отново бе атакуван от руски дронове.

Съобщава се и за загинал мъж при руски удар по град Купянск в Харковска област. Според местни жители, загиналият е на 51 години. Пострадала е и 54-годишна жена, която е настанена в болница. Ударът е станал в 20:50 часа, уточниха от областното управление.

В украинския град Кропивницки, Кировоградска област, също се съобщава за експлозии, пишат местните медии. Губернаторът на областта обяви, че са атакувани жилищни райони на града. „Новониколаевка и Балашевка са атакувани. Все още има вражески дронове във въздуха. Моля, всички да не се паникьосват и да бъдат на възможно най-безопасно място", обяви той.

За атаки се съобщава и от украинска страна. Според очевидци, под обстрел е руската Воронежка област. В социалните мрежи жители съобщават, че са видели най-малко 20 дрона да приближават град Росош. За момента няма повече подробности.

