Ядреното оръжие на Украйна: Зеленски със силни думи за лицемерието на Русия и САЩ в Меморандума от Будапеща (ВИДЕО)

Не може така да се постъпва с Украйна или с когото и да е в Европа. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, визирайки Меморандума от Будапеща. Това е документ, който се появява на бял свят в края на 1994 година – страни по него са Украйна, Руската федерация, САЩ, Великобритания. По същество с този меморандум Украйна предава всички ядрени оръжия и стратегически бомбардировачи, останали на нейна територия след разпадането на СССР. В замяна Руската федерация признава Украйна за независима държава, в границите ѝ от 1991 година (с Крим и Донбас като украинска територия), а освен това Русия, заедно със САЩ и Великобритания са гаранти по договора. Пълномащабната война в Украйна обаче показа, че този документ изобщо не се спазва и нито един от гарантите не се намеси с пълната си мощ за спазване на меморандума.

Пред италианската журналистка Чечилия Сала, която нашумя след като беше задържана в Иран, Зеленски даде поредното си интересно интервю – в рамките на малко над 45 минути:

Пред Сала украинският президент каза, че е говорил с новия американски президент Доналд Тръмп и за Меморандума от Будапеща. "Моята позиция се различава от лоялността към определено поведение. Вярвам, че не може така да се постъпва с Украйна или с когото и да е в Европа. Украйна предаде ядрените си оръжия – не казвам дали е трябвало или не. По мое мнение не е правилно решение, след като (сега) ни атакуваха", каза Зеленски. И продължи – по онова време и САЩ, и Русия са действали с единна политика по въпроса с Украйна и ядрените ѝ оръжия. Големи държави, големи икономики – не е лесно да кажеш "не", но трябва да можеш да го кажеш, заключи Зеленски.

"Имахме шанс за истински гаранции за сигурност – и след това НАТО. Да бъда честен, сега (единствена) гаранция за сигурност е НАТО. В мирно време е НАТО, а по време на война – силна армия. И ако ще разменяме ядрени оръжия, трябваше да е за нещо много силно, което наистина може да спре всеки агресор, независимо колко е силен. И това (много силно) е силна армия и силен (военен) блок. Затова и мисля, че е било глупаво, нелогично и много безотговорно да се прави такава размяна (каквато е фиксирана с Меморандума от Будапеща)", подчерта украинският президент.

