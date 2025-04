Житейски бизнес план за рускините: Намери си мъж, прати го да умре в Украйна, вземи му парите (ВИДЕО)

"Сега съм над 30 години, нали така? И ако искам жилище, откъде пари? Лесно и просто – намирам си мъж, който в момента е част от специалната военна операция (бел. ред. - с други думи, воюва в Украйна като войник в армията на руския диктатор Владимир Путин). Той умира и вземам 8 000 000 рубли". Това обясни в ефир Марина Орлова, брокер от руския град Томск. Според нея, много рускини правят точно това, за да се осигурят – лесно и просто.

"Работи ли това? Ама разбира се. Много жени идват при нас с по 8 000 000 рубли и си купуват евтин апартамент. Това е бизнес план", заяви Орлова пред изданието "Подем".

Business plan for Russian businesswomen.

Find a man, marry him, send him to the "special military operation," and receive 8 million rubles when he dies in a meat grinder assault. pic.twitter.com/SmvcXl2efW