Кая Калас настоя Сърбия да въведе санкции срещу Русия (СНИМКИ)

Новият върховен представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас призова за по-олямо съответствие на Сърбия с политиката на ЕС, като въвеждането на санкции срещу Русия. Това е станало по време на среща със сръбския президент Александър Вучич в Брюксел, съобщава македонската медия "МКД".

Вучич е отговорил "в съответствие с политиката и интересите на Сърбия", обяви самият той след срещата. Очаква се Калас да посети Белград през февруари. Според него срещата е била "открита, честна, но не лесна".

Припомняме, че отношенията между Косово и Сърбия се обтегнаха след като в нощта на 29 ноември бе взривен каналът Ибър-Лепенец в Зубин Поток, който снабдява с питейна вода северната част на Косово, както и столицата Прищина и околностите. Впоследствие косовският премиер Албин Курти свика Съвета за сигурност на Косово и информира КФОР за "сръбски тероризъм". Нещо, което Вучич отрече.

Калас добави, че приветства „готовността за пълно сътрудничество след скорошната терористична атака. Извършителите трябва да бъдат изправени пред правосъдието“, смята още тя.

„Единственият път към членство в ЕС е нормализирането на отношенията им въз основа на Охридското споразумение“, каза Калас в социалната мрежа X, където публикува снимки от отделни срещи със сръбския президент Александър Вучич и косовския премиер Албин Курти.

В разговора с Калас Курти поиска от Белград да предаде на косовските власти Милан Радойчич, за когото Прищина твърди, че е организатор на инцидента в Банска на 24 септември миналата година. ОЩЕ: Курти иска Сърбия да му предаде заподозрения за експлозията в Косово

I met @avucic and @albinkurti today.



The only way to EU membership is through normalisation of their relations, on the basis of the Ohrid agreement.



I welcomed the readiness to fully cooperate after the recent terrorist attack. Perpetrators must face justice. pic.twitter.com/SRChOiwPb2