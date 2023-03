Кая Калас обсъди как да се изчерпат ресурсите на Русия за водене на война

Според нея това може да се случи като се намалят цените на петрола. Ето защо по време на срещата между Калас и Щайнмайер е обсъдено сътрудничество за зелена енергия, включително офшорна вятърна енергия.

"Благодаря ви за добрата дискусия, президент Щайнмайер. Русия е дългосрочна заплаха. Германското лидерство е от решаващо значение. Нашият фокус трябва да бъде: засилване на европейската отбрана", каза тя. ОЩЕ: Руският посланик във Вашингтон заговори за обявяване на война (ВИДЕО)

