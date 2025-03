Какво е ударено в руската авиобаза "Енгелс": Излизат още данни (ВИДЕО)

Склад за боеприпаси е претърпял щети на руското военно летище в Енгелс, Саратовска област, в резултат на украинската атака с дронове от 20 март. В региона на града беше обявено извънредно положение заради нападението. Потвърждение за това имаше още вчера - с геолокализация на видеокадри и снимки от взривове в руската военна авиобаза, дом на стратегически руски бомбардировачи Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

The airfield in Engels is still on fire. There is still a fire, explosions, and secondary detonation of ammunition recorded there. Tu-95MS, Tu-22M3, and Tu-160 bombers are stationed there, along with warehouses containing FAB, KAB, and cruise missiles. Aircraft that attack… pic.twitter.com/hBofKTFMh7 — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

Независимият руски Telegram канал ASTRA е установил, че е повреден склад за авиационни боеприпаси и в обекта е възникнал пожар. Няколко часа по-късно там са започнали да се взривяват боеприпасите, като са станали поне три експлозии.

Има ранени военни и цивилни

Освен това са били ранени трима военнослужещи. Общо над 50 безпилотни летателни апарата са атакували територията на региона.

В огъня са пострадали и петима цивилни, които са били в близост до летището. Също така, в резултат на падащи отломки, в "Градската клинична болница №1 в Енгелс" са се счупили прозорци, като един пациент е потърсил помощ.

The explosion in Engels was so powerful that it wiped out a nearby dacha settlement. The Russians have no regard for where they store their ammunition, casually placing it near civilian areas. pic.twitter.com/wTynH3Nftq — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

Източници на ASTRA потвърждават информацията за евакуация на жителите от близките къщи - общо 120 души са били евакуирани от опасната зона. По време на нападението са били повредени 180 частни къщи.

По-рано Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди атаката срещу военното летище. Сутринта на 20 март жителите видяха силен дим в 3-ти микрорайон на Летни Городок в Енгелс след серия от атаки с дронове.

Вчера ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията на Украйна лейтенант Андрий Коваленко написа в канала си в Telegram, че взривяващите се сега ракети в авиобазата "Енгелс-2" са крилати ракети Х-101.

Взривени руски войници в окупираните земи?

Автомобил "Нисан" с двама руски войници се е взривил в окупирания от руснаците град Скадовск в Херсонска област, твърди украинското разузнаване. Това се е случило вчера, 20 март, около 20:40 ч., посочва службата. Няма потвърждение от руска страна. Разузнаването на Украйна разпространява и снимка:

In occupied Skadovsk, Kherson region, a car carrying two Russian officers exploded on March 20 at 20:40, reports Ukraine’s Defense Intelligence. The blast occurred on Myru Street, targeting a Nissan pickup. pic.twitter.com/sdBt536owI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 21, 2025

