Камиони със забавни имена опесъчават пътищата в Шотландия (СНИМКА)

Температурите навън може и да се понижават рязко, но шотландският автопарк разполага със забавно наречени камиони, които получават топло посрещане, когато тръгват да опесъчават пътищата преди прогнозирания едноседмичен период на зимни условия. Обединеното кралство има традиция да дава на видовете транспорт странни имена и тази година по пътищата бяха пуснати камионите "I Want To Break Freeze" (по песента на "Куийн" I Want To Break Free) и Icetalavista Baby (вместо hasta la vista, което в превод означава - довиждане), пише Daily Mail.

Hilariously-named gritter lorries including I Want To Break Freeze, Sled Zeppelin and Icetalavista Baby take to Scotland's roads to battle the big freeze https://t.co/gBcMRFakxT pic.twitter.com/FdE2cYwddt — Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2025

Don't Go Gritten My Heart ще се радва на феновете на емблематичния дует на Елтън Джон и Кики Дий, докато младежите може да харесат звученето на името Sprinklbell, в знак на почит към приказната спътница на Питър Пан.

Яркооранжевите превозни средства придобиха популярност и онлайн, като шотландците се обърнаха към платформата X, известен преди като Twitter, за да изразят радостта си от това, че отново виждат забавните камиони на пътя.

40 камиона ще опесъчават шотландските пътища

В тази дни по шотландските пътища ще има 40 камиона за опесъчаване, работещи денонощно, вариращи по размер от 18-тонни, 26-тонни и 32-тонни превозни средства, което ги прави едни от най-големите в Обединеното кралство.

Amey, която предоставя инженерно проектиране и оперативни услуги за доставка за шотландската югозападна магистрална пътна мрежа от името на Transport Scotland, стартира състезание през 2020 г. за обществеността да измисли най-добрите имена за камионите.