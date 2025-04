Картите на масата: Плановете на Тръмп срещу тези на Украйна и Европа, Русия дебне (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 25 април наводнението от идеи, предложения и планове за бъдещето на Украйна и най-вече за мир там заля всички големи западни медии. Всичко това на фона на официални изявления – американският президент Доналд Тръмп постоянно говори за Украйна независимо с кого се среща и на какво събитие – а специалният му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф е чест гост на руския диктатор Владимир Путин (4 срещи за 3 месеца). На този фон обаче диалогът на Тръмп и администрацията му с Украйна и Европа е доста обтегнат – защото президентът на САЩ търси мир като притиска Украйна т.е. нападната страна.

Още: Тръмп почти на руски: Крим е и ще остане на Путин. Украйна сама си е виновна за войната

План срещу план

Агенция Reuters се превърна в основен източник на разпространение на рамките за бъдещ мир в Украйна, които Тръмп, Киев и Европа си представят. Американският вариант включва следното – устойчиво спиране на огъня; двете страни веднага почват да преговарят по технически детайли за мир. И още – Украйна получава силни гаранции за сигурност (неясно какви), но гаранти може да са европейски държави и желаещи неевропейски. Украйна няма да се опитва да влиза в НАТО. Украйна може да търси членство в ЕС.

Териториални и други въпроси според Тръмп: САЩ осигуряват де юре признание, че Крим е руски (т.е. по документи). САЩ осигуряват де факто признание, че Луганска област е руска (т.е. без официално признание по документи). САЩ осигуряват де факто признание, че окупираните от армията на Путин части на Донецка, Запорожка и Херсонска област дотук са руски. Украйна си връща цялата територия в Харковска област (сега там руснаците основно държат района при Вовчанск до границата с Белгородска област, както и земи на изток от Купянск). Украйна си връща контрола над АЕЦ Запорожие, но САЩ ще упражняват надзор и ще администрират управлението на централата, като ток от нея ще има и за Украйна, и за Русия. Украйна получава и язовир Каховка, който Русия взриви преди 2 години. Украйна получава и достъп за корабоплаване по река Днепър, до Кинбурнската коса (делтата на реката към Черно море).

И още – най-важното от икономическа гледа точка е, че Украйна ще бъде възстановена напълно и компенсирана за войната. Как по-точно ще бъде компенсирана, не е уточнено. Освен това – санкциите срещу Русия от 2014 година ще бъдат вдигнати. САЩ и Украйна най-после подписват споразумение за украинските редкоземни природни богатства, за момента това е само обсъждане на ниво меморандум от украинска страна, докато Вашингтон натиска за далеч по-ясни и облагодетелстващи го условия. САЩ и Русия ще започнат да си сътрудничат в енергетиката и други икономически сектори: Тръмп потвърди: Украйна не е подписала сделката за редките минерали

Всички тези идеи са представени от Стив Уиткоф и Марко Рубио пред Украйна и Европа на срещата в Париж от 17 април. Според вижданията на Тръмп, първо САЩ, Украйна и Европа постигат съгласие за рамка, после тя се представя пред Путин, за да се постигне договореност и да почват истински преговори.

Отговорът на Украйна и Европа

На срещата в Лондон на 23 април Украйна и Европа отговориха на САЩ. Припомняме, че тази среща беше принизена от Вашингтон, тъй като нито Уиткоф, нито американският държавен секретар Марко Рубио дойдоха, след като и двамата бяха в Париж. Какво гласи украинско-европейската визия:

На първо място – безусловно пълно спиране на огъня, след това вече преговори за бъдещия мир, а не да има предпоставяне на рамки и условия преди да има истинско, пълно примирие и спиране на огъня. Мониторинг на спирането на огъня, с участието на САЩ и трети страни. Русия да върне незабавно всички отвлечени украински деца – точно заради това масово отвличане Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин. Размяна на всички военнопленници, а Русия да освободи всички арестувани заради войната от нея цивилни – Още: Специален трибунал за Путин в Хага: Проектът е готов

Гаранции за сигурност за Украйна – споразумение с характера на член 5 на Договора за НАТО (т.е. ако Украйна бъде нападната, моментално получава помощ от типа "един за всички, всички за един"). Украйна върви по пътя на членство в ЕС. Никакви ограничения върху развитието на украинската армия. Гаранти ще са ад хок група европейски държави и желаещи да се включат неевропейски държави. Без ограничения за присъствието, оръжията и операциите на бъдещия мироопазващ контингент на украинска територия (дотук Путинова Русия не дава и дума да се обели за европейски миротворци в Украйна).

Териториални въпроси: Всички въпроси, касаещи територията на Украйна, ще се решават в преговори с Русия след като има пълно прекратяване на огъня и истинско примирие. База за водене на разговори е замразената при бъдещото примирие фронтова линия. Украйна запазва АЕЦ Запорожие, с американски контрол, както и язовир Каховка, както и достъп по река Днепър плюс контрол над Кинбурнската коса - тук има пълно припокриване с визията на САЩ.

Украйна ще бъде напълно възстановена и ще получи финансови компенсации – само че за разлика от предложението на САЩ, в което не се казва как, украинско-европейското предложение е много ясно: включително чрез предаване на Украйна на замразени руски активи, а руските активи на Запад ще останат замразени, докато Украйна не бъде изцяло компенсирана за всички щети и разрушения, нанесени от армията на Путин. Американските санкции (това не значи европейските) срещу Русия от 2014 година насам може постепенно да се облекчават на база постигнатите резултати по точките на бъдещо мирно споразумение и се връщат в сила веднага, ако Кремъл наруши споразумението. САЩ и Украйна подписват споразумение за украинските редкоземни природни богатства.

Британският ежедневник The Telegraph добавя, че Украйна настоява бъдещият мир да бъде подвластен на принципите на международното право, а не да е оформен като украинска капитулация. Киев напомня – ако военната агресия бъде дори мълчаливо призната за норма, тогава Китай ще има силна основа да атакува Тайван. Затова Украйна иска ясно описани гаранции за сигурност в бъдещо мирно споразумение. Освен това – Русия няма думата колко голяма ще е украинската армия и какви оръжия ще има. И още – ако Русия задържи Крим, това ще е заплаха не само за Украйна, но и за други черноморски държави: Румъния, България и Турция – Още: Официално разминиране на Черно море: България участва, ясно е кой взема решенията за операции

Искрите и търканията

След къде по-явните, къде по-прикритите намеци на Доналд Тръмп, че Крим е руски, украинското външно министерство излезе с категорична позиция – Украйна никога няма да признае Крим за де юре руски. И още – нито една трета страна няма да спре Украйна в желанието ѝ да търси членство в НАТО и ЕС. Освен това – Украйна никога няма да се съгласи да ограничи армията си, да сложи спирачки на военнопромишления си комплекс и да има намаление на (военната) помощ от нейните партньори към нея.

Украинският президент Володимир Зеленски също говори специално по въпроса. Той се съгласи с Тръмп, че Украйна няма в момента оръжията и силата по военен път да си върне Крим, но дипломатическите инструменти и санкциите остават сериозно оръжие и то спокойно може да бъде ползвано. "Нашите хора са най-важни – но да се каже, че нямаме армия, не е вярно. Към днешна дата се съгласявам с президента Тръмп, че Украйна не може да си върне Крим по военен път. Но има други възможности – санкции, икономически натиск, дипломатически натиск – да говорим за териториални въпроси, но само след пълно и безусловно спиране на огъня. Това е нашата визия – пълното спиране на огъня отваря възможности да се говори за всичко. Ние сме готови на диалог във всеки формат, с всяка страна, по всяко време, но след реален сигнал, че Русия е готова да приключи с войната. Такъв сигнал е пълно спиране на огъня", каза Зеленски, който благодари за всички предложения за мир, на първо място на САЩ:

President Zelenskyy agrees with Trump that Ukraine lacks the weapons for a military retake of Crimea, but other levers of influence exist. He stresses Ukraine is open to any talks in any format, but only after a genuine, unconditional ceasefire. pic.twitter.com/GHnwN2vcVK — WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2025

Косвено, признавайки тона на Зеленски говори един от видните руски пропагандисти Роман Альохин. Той го направи обаче от гледна точка интервюто пред ТАСС на бившия руски военен министър Сергей Шойгу. В това интервю Шойгу директно говори за война с Европа в рамките на период от 3 до 5 години спрямо днешната дата, като Шойгу обвини Европа, че се готви за такава война, но и не пропусна да наприказва един куп думи за руското ядрено оръжие, за "Орешник" и Беларус като площадка за руски ракети от всякакъв вид. "Добре, Европа се готвела, а ние? Просто е смешно да слушаме това от Шойгу, който напълно провали подготовката за операцията в Украйна. Изобщо не проумявам как той е секретар на Съвета за сигурност (бел. ред. - Шойгу замени на поста Николай Патрушев), вместо да отиде зад решетките. За сметна на това стана ясно, че генерал Попов получи присъда от 5 години затвор. Така се готвим за предстоящата война с Европа. Вече погребахме Украйна с нашата увереност, така ще погребем и Европа. Много добре си представям как ще воюваме с Европа – ще мобилизираме милиони и ще ги погребем. Докато почитаме такива управляващи, така ще е", иронизира горчиво Альохин – Още: Москва отново плаши с ядрено оръжие, Шойгу прогнозира Трета световна война

Meanwhile, Russian war correspondents are gearing up to scatter into hiding after another dose of Shoigu's claims about Europe preparing for war with Russia. One such Z-propagandist, Roman Alyokhin, fears that, following Russia's time-honored tactics, millions of mobilized… pic.twitter.com/PGzKwQEesU — WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2025

Features of Russia's Evacuation of the Wounded. pic.twitter.com/xUiPIiwcVk — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2025

In Ryazan Oblast, Russia, they’re whining that local Z-patriot "trophy enthusiasts" looted "SVO heroes’" graves, swiping their battle flags. Only pathetic "Aquafresh" rags were left, wanted by nobody. pic.twitter.com/cXhnRCL3p2 — WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2025

Междувременно, председателите на комитетите по външни отношения на Г-7 призова Тръмп да не повтаря грешките от Мюнхенското споразумение от 1938 година, с което Хитлер получава част от Чехословакия (Силезия) и много бързо след това по военен път завладява всичко. Под призива са се подписали комитетите по външни отношения на парламентите на Великобритания, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Украйна. Официалното предаване на Крим на Русия е значителна отстъпка и ако стане, Русия също трябва да направи значителна отстъпка, предупреждава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Това, че Русия би спряла да иска повече украински земи, както Тръмп заяви и определи като "значима отстъпка", не е значима отстъпка, добавя ISW, като нампомня, че на бойното поле много ясно се е видяло: Русия не може бързо и без огромни жертви да постигне нещо значимо, при това Украйна получава де факто ограничена западна помощ като оръжия (няма нито една западна държава, даваща военна помощ от 1% или повече от годишния си БВП на Украйна) дори спрямо това, което Путин уговори и получава от Северна Корея, Иран, по-тайно от Китай. Руската армия беше позорно изгонена от Киев през 2022 година, по-голямата част от Харковска област беше върната от украинската армия, както и град Херсон, а Русия и до днес не владее нито един областен украински град заради пълномащабното си нахлуване от 24.02.22 година. Припомнете си скандалните думи на Тръмп за "значителния компромис" от руска страна с видео в този материал: Тръмп продава мирен план за Украйна. Но никой не го купува

Chairs of Foreign Affairs Committees of Seven European Parliaments Urge Trump Not to "Repeat the Mistakes" of the Munich Agreement



The chairs of the foreign affairs committees of the parliaments of the United Kingdom, France, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, and… pic.twitter.com/i1dnKIFwhf — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2025

А на този фон, генералният секретар на НАТО Марк Рюте пак и отново нахвали Тръмп и САЩ как поемат лидерството в търсене на мир, като заяви, че само той може да го направи:

NATO Secretary General Mark Rutte Expresses Approval of Trump's Peace Initiative



"Thanks to President Trump, we were able to break the deadlock. It is the U.S. — specifically President Trump — who is taking on this leadership role. And only the U.S. and President Trump can do… pic.twitter.com/q16il53lqj — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2025

Войната в Украйна – развитие на бойните действия

Известно намаление на интензивността на боевете в Украйна – с 18 руски пехотни атаки по-малко на дневна база. За 25 април са станали 156 бойни сблъсъка. Руската армия е хвърлила 212 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 11 повече на дневна база. От тях 37 са използвани на руска територия, хвърлени са в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6000 снаряда т.е. с около 200 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали почти 3400 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 200 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление отново е Покровското – по украински данни са спрени 44 руски пехотни атаки. Още 19 са станали в намиращото се в съседство южно Новопавловско направление – там продължават руските мъки да бъде превзето изцяло село Константинопол и да бъде прекъсната устойчиво магистралата Запорожие – Донецк. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" посочва, че руската тактика за друга важна точка в това направление в лицето на село Богатир, от югозапад на Константинопол, е постоянно да се пращат малки щурмови групи с надеждата някоя да се укрепи в някое мазе и оттам постепенно да има развитие за превземане на селото. Руснаците не ползват никаква техника, само пехота, а опитите тя да се укрепи в някое мазе не се получават, казва "Офицер+" (КАРТА), а украинският оператор на военни дронове Станислав Бунятов добавя в канала си в Телеграм за руските войници определението "самоубийци", като уточнява, че те атакуват Богатир по двойки и биват елиминирани с FPV дронове. 30 руски пехотни атаки са отблъснати в Курска област, още 19 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление. В Торецкото са станали 16 – няма други места по фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Интересна констатация от "Офицер+", който се поддържа от украински лейтенант с позивна "Алекс" - според нея, в Покровското направление руснаците пестят много бронираната техника при атаки, използват само по 1-2 превозни средства. Унищожаването на руска бронирана техника става по-често в тил, добавя каналът. А като цяло няма някаква значима промяна на фронта – дори "Два майора" в дневния си обзор използва клишето "руските сили разширяват зоната си на контрол" за различни участъци на фронта, без да уточнява какво значи това като превзети позиции просто защото нищо значимо не се случва във военно отношение. Факт е, че руската армия много бавно напредва в Курска област, близо е до Олешня, на самата граница със Сумска област, но това развитие на нещата трае вече седмици наред:

Пример за това как боевете вече касаят буквално отделни позиции и истински по-голям напредък над 1 километър е рядко явление – украинците са успели да ударят и елиминират руска позиция при Мала Токмачка, Ореховското направление, Запорожка област, т.е. това се отчита като украински напредък:

Още: Мир с Путин: Тръмп доказа с брутални примери, че живее във виц за Дядо Коледа (ОБЗОР – ВИДЕО)