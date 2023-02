Касапницата при Угледар: Елитна руска бригада вече я няма, твърдят украинците (ВИДЕО)

Думите на Дмитрашкивски са потвърждение на много визуални доказателства какво се случи на руснаците при опита за фронтална атака на миньорския град в югозападната част на Донецка област: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

Между 150 и 300 убити руски пехотинци на ден при Угледар – при числен състав на 155-та бригада от 5000 войници това значи, че всеки един от тях е бил убит, ранен или пленен. През миналата седмица врагът загуби над 130 единици военна техника, включително 36 танка – това е обобщението на Дмитрашкивски, цитирано от американското издание Politico.

Данните за случилото се, включително с видеа, станаха известни точно докато руският военен министър Сергей Шойгу лъжеше колко добре вървят нещата за руснаците при Угледар. Бившият военен министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин нарече в Телеграм руското военно командване "пълни идиоти, които не се учат от собствените си грешки". Той оценява руските загуби при Угледар на над 30 танка, със десетки загинали танкисти и още повече убити морски пехотинци.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l