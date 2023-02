Угледар се превръща в руска гробница, ще опита ли Русия да изненада с нова атака? (ВИДЕО)

Причината за поставяне на тези въпроси е продължаващото струпване на руски войници в Мариупол. Според Петро Андрюшенко, съветник на прогонения украински кмет на града, в Мариупол и околностите му са разквартирувани допълнително 10 000 – 15 000 руски войници, с което общият им брой става около 30 000. Съответно, Андрюшенко твърди, че някои руски войници са казали на местни жители, че ги събират за атака към Запорожие.

От ISW обаче са категорични, че 30 000 войници са много малко за атака на Запорожие – град с население приблизително 750 000 души. Освен това, и досега не се наблюдават признаци за формиране на ударна руска група в тази посока. Дотук във войната руското военно командване се показа неспособно да поддържа едновременно успешни атаки в няколко големи направления. Сигналите за установяване на логистика в Луганска област – прехвърляне на военна техника и войници, са най-видими. А думите на неназованите руски войници спокойно може да са дезинформационна кампания, с цел разкъсване на фокуса на украинските защитни линии.

Vuhledar. The road of death for Russians. pic.twitter.com/8T8pZLbSMo — Paul Jawin (@PaulJawin) February 4, 2023

Угледар обаче е важна точка на защита в украинската фронтова линията. Причината – градът е на само 30 километра от важен жп логистичен център - Волноваха. Ако руснаците пробият там, целият южен фронт на украинската армия ще бъде с крайно затруднено снабдяване и логистика – тоест Херсонска и Запорожка области. Това заяви Олексий Арестович, бивш нещатен съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски.

Развитие на военните действия в Украйна

По отношение именно на Угледар, руските сили нямат никакъв успех засега. Нещо повече – загубите в жива сила и военна техника на руснаците са значителни, като има доста видеокадри, които го потвърждават. Още преди 2-3 дни руските части ограничиха силно фронталния натиск към града, като сега опитват да го заобиколят. Те обаче бяха задържани при Николско – на 27 километра югозападно от град Донецк. Долните видеокадри какво им се случва са красноречиви:

Vuhledar. Russian armored vehicle destroyed. pic.twitter.com/cicykRgh5z — Paul Jawin (@PaulJawin) February 4, 2023

Вече има украински данни, че руснаците водят подкрепления към Угледар и украинците очакват, че и там руснаците ще минат на тактиката от Бахмут – микроскопичен напредък, с изпращане на много пехота в стил „камикадзе“.

72nd brigade repels the Russian assault on Vuhledar. https://t.co/sSBqvtoJZl pic.twitter.com/U13E3vnxBW — Paul Jawin (@PaulJawin) February 4, 2023

Що се отнася до Бахмут, в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут) пак се появи като място на спечелена битка от украинците. Ивановско, на 6 километра западно от Бахмут, също присъства в сводката като успешно отбранявана позиция. Това е южният фланг на града, който руснаците искат да пробият, за да отрежат пътя Часов Яр – Бахмут и украинската логистика за защитниците на Бахмут. За момента няма визуално потвърждение да има руски войници на по-малко от 3 километра от този път и то в района на Ивановско.

Bakhmut. The 43rd artillery brigade and the Birds of Magyar eliminated the Russian infantry. https://t.co/rqObR6fELP pic.twitter.com/IwBE8aL740 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 5, 2023

На север от Бахмут, Красна Хора, Парасковивка и Благодатно са посочени в украинската сводка като позиции, където украинската армия се е справила през изминалото денонощие. Руското военно министерство официално обяви Благодатно за превзето преди няколко дни. Популярният руски телеграм канал "Рибар" твърди, че при Благодатно се нанасят украински артилерийски удари по руските позиции, с корекции, правени от дронове. А "Рибар" коментира и, че при Красна Хора имало "значителни украински загуби" и изтегляне на части.

Ukrainian long-range artillery destroyed the headquarters of a large Russian unit. About a dozen Russian officers were killed. pic.twitter.com/izwdDFAeMS — Paul Jawin (@PaulJawin) February 4, 2023

Боеве има и в самите покрайнини на Бахмут - от изток, югоизток и от север. Видимо обаче дори от руски източник, те се водят далеч от центъра на града, в самите покрайни, като реален значим руски напредък няма. Дори "Рибар" потвърждава, че няма пробив на украинската защита.

Сред руските военни блогъри в Телеграм върви усилено тезата, че руското настъпление на запад от Соледар и засилената руска активност при Кремена са с крайна цел да бъде обкръжен Северск. Според ISW обаче, за да може да се случи това, фронтовата линия от Кремена трябва да бъде изместена ефективно поне 15 километра, а до момента няма никакви индикации за такова нещо, дори за подготовка на щурмови групи за такова нещо. Северск може да бъде снабдяван не само по магистрала Т0513, а и по второкласни пътища от запад и руснаците трябва да приближат много повече, за да ги обстрелват.

Aerial reconnaissance and artillery of the 92nd brigade. pic.twitter.com/gVaZiXMSGw — Paul Jawin (@PaulJawin) February 5, 2023

Изрично украинската сутрешна сводка сочи Кремена като място на спечелена от украинците битка. Това отговаря на данните от последните дни, че руснаците опитват да подобрят позициите си там – най-вече при Диброва (5 километра южно от Кремена) и Ямполовка, както и Билохоривка (12 километра южно от Кремена). Имало е и украински удар с HIMARS по руски обект в Сватово.

Tank of the 35th Marine brigade shelling Russian positions. pic.twitter.com/MxysCCroBI — Paul Jawin (@PaulJawin) February 5, 2023

На практика няма новини за нещо значимо като руска активност към Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк. Вече три поредни дни е така.

ОЩЕ: И децата с оръжие в ръка: Доктрината на Путин заради Украйна (ВИДЕО)