Като ИДИЛ и Ал Кайда: ГРУ лъже млади хора и ги превръща в атентатори-самоубийци

Атаки тип камикадзе на самоубийци, които често не знаят, че са превърнати в такива до последния момент – това е все по-плашеща реалност в Украйна благодарение на руските специални служби. През онлайн приложения и платформи като Телеграм, те вербуват отчаяни хора уж за куриери, които трябва да доставят пакети на определени места – всъщност самоделни взривни устройства, избухващи в ръцете им и отнемащи освен живота на куриера и животите на хора, които са цел на режима на руския диктатор Владимир Путин. Това описва в свой материал New Lines Magazine, като се позовава на данни и от Associated Press.

С примери – малко преди 14 февруари, в Николаев жена на средна възраст с яркочервено палто се приближава до група украински войници, стоящи в кафене. Тя носи чанта и я оставя на земята – следва взрив. Жената е убита, трима войници – също. Моментално руски канали в Телеграм и официални руски издания като "Известия" (долната снимка е от профила в "Х" на руската пропаганда машина RT, която беше спряна да излъчва в ЕС) публикуват версия, че това е майка, тръгнала да отмъщава, защото единственият ѝ син е убит, тъй като бил насилствено мобилизиран във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – а войниците цел на атаката били от украинската наборна служба. Нищо от това не е вярно – войниците са всъщност сапьори, а 42-годишната жена няма пълнолетен син, а бебе, което е оставила в град Горишни Плава, област Полтава.

Още: Зеленски пак призовава за истински мир, а Русия точи зъби и за Литва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските служби разплитат случая - "руските им колеги" са вербували жената и са я излъгали, че трябва да достави голяма сума пари в чанта. А бомбата е изработена от тийнейджъри на възраст между 14 и 17 години, също от Полтава – също вербувани от руснаците. Взривното устройство е активирано дистанционно.

Друг пример – март, жп гарата в Ивано-Франковск. Двама тийнейджъри, на 17 и 15 години, носят чанта като жената от Полтава. Следва взрив – 17-годишният е убит, 15-годишният е тежко ранен. Тийнейджърите са знаели какво носят и са мислели, че трябва просто да оставят бомбата на определено място, но не са подозирали, че тя може да бъде взривена дистанционно, както и става.

Ukrainian SBU says that Russia’s intelligence services recruited two teenagers online to conduct a terrorist attacking in Ivano-Frankivsk. One was killed and the other wounded when the explosives they were carrying were remote detonated yesterday. https://t.co/dvQqJg7RSg… pic.twitter.com/Gq1bjrYzBT