The New York Times: Срещу Емилиян Гебрев е имало два опита за убийство с руски почерк

Тайно звено към руското външно разузнване (ГРУ), известно като поделение 29155, е отговорно за редица директни удари срещу суверенитета на европейски държави, включително България. Агенти на поделението са отговорни за опита за убийство на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, както и за опита за преврат в Черна гора , но най-знаковия случай, който носи техния почерк, е аферата "Сергей Скрипал" . Това твърди в своя статия една от най-авторитетните американска медии – The New York Times

Според материала, срещу агенти от поделение 29155 опитали на два пъти да убият оръжейния търговец, чието име стана известно покрай сагата кой да контролира "Дунарит" – неговата фирма "Емко" или държавата. Сагата се точи вече няколко години, а Гебрев периодично гастролира в bTV и разказва, че натискът срещу него не отслабва, като следите на натиска водят към офшорка ("Виафот"), свързвана с Делян Пеевски и то посредством държавата . Сега американският вестник твърди, че руснаците опитали да убият Гебрев веднъж в София и веднъж месец след първия опит, на вилата му на Черно море. Досега Гебрев е говорил само за първия случай, който се развива в ресторант "Созополис" ("Кумбаре") на ул. "Съборна". Оръжейният търговец бива отровен с неизвестно вещество, заедно със сина си и един от директорите на "Емко", но оцелява. А сайтът за разследваща журналистика "Биволъ" изкара версия, че разследването на този случай нарочно е провалено . В началото на тази година в България дойдоха и британски агенти , за да разследват покушението срещу Гебрев, но от тогава няма никаква информация по случая.Съгласно информацията на The New York Times, която е базирана на данни от различни разузнавателни източници, но не е потвърдена официално от Кремъл и руското военно министерство, ръководител на секретното поделение е генерал-майор Андрей Аверянов. За Аверянов се смята, че е завършил през 1988 година военно училище в Ташкент, почти сигурно се е сражавал в двете войни в Чечения, награден с орден "Герой на Русия" през 2015 година. Основна оперативна фигура пък е полковник Анатолий Чепига , който беше разкрит от британски журналисти като един от двамата заподозрени за отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. А американският вестник твърди, че заподозрените за терористичния акт срещу Скрипал руснаци с псевдоними Сергей Федотов и Сергей Павлов са извършили и покушението срещу Гебрев. Кои са тези хора - припомнете си в този материал ! За съществуването на поделение 29155 The New York Times привежда следния аргумент – през 2012 година руското военно министерство е дало специални бонуси на него, както и на други две специални поделения на ГРУ – 74455, което е намесено в сагата с американските президентски избори от 2016 година и 99450, което има централна роля в анексирането на Крим.През февруари тази година директорът на МИ6 Алекс Янгър каза на Мюнхенската конференция по сигурността, че от страна на руските служби има постоянна заплаха за Запада и че специално в случая "Скрипал" и в опита за преврат в Черна гора са намесени едни и същи руски оперативни работници. А анонимен бивш служител на ГРУ споделя, че в поделение 29155 работят "сериозни момчета, под прикритие и зад граница".