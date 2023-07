Като на първа среща: Шойгу ухажва Ким Чен-ун, търсят с какво да си помагат Русия и Китай

Шойгу предаде на Ким писмо от руския президент Владимир Путин, се посочва в съобщението. Ким от своя страна е благодарил на Путин за изпратената от него делегация начело с Шойгу и е добавил, че срещата е укрепила „стратегическите и традиционни връзки между Северна Корея и Русия“.

Тези дни в КНДР пристигнаха руска делегация начело с Шойгу и китайска начело с члена на Политбюро на Китайската комунистическа партия Ли Хунчжун по случай 70-годишнината от края на Корейската война, празник, наричан в Северна Корея „Деня на победата“.

Посещението на двете делегации е първата от началото на пандемията подобна публична визита на толкова високи чуждестранни гости.

По време на прием в Пхенян Шойгу е похвалил севернокорейската армия с думите, че е „най-силната“ в света, съобщи агенция Йонхап, като се позова на южнокорейската национална телевизия.

Шойгу е казал това на среща със севернокорейския си колега Кан Сун-нам, се допълва в информацията, предава БТА.

