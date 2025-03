Като в хорър: Хванаха пенсионер да вози човешки останки в количка за хранителни стоки (ВИДЕО)

Полицията в Санкт Петербург, Северозападна Русия, хвана 78-годишен възрастен мъж, да бута количка, пълна с черни чували за боклук. Органите на реда са открили в чувалите части от тялото на жена и нейните останки. По-късно в апартамента на възрастния мъж полицията е открила още човешки останки, от които той очевидно много се е опитал да се отърве. Още: Мъртви от поне два месеца: Намериха две тела в Солун

Води се криминално производство.

A classic from St. Petersburg: 78-year-old pensioner caught wheeling human remains in a grocery cart😱



Police stopped the elderly man pushing a cart full of black garbage bags — inside were body parts of a woman.



More human remains were later found in his apartment, which he… pic.twitter.com/okTbNGllak