След израелските атаки: Тела по пътищата в Газа (ВИДЕО)

Припомняме, че израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) заявиха, че продължават да разширяват сухопътните операции в Хан Юнис, като се сражават с "Хамас" дълбоко в южния град на Ивицата Газа.

През изминалия ден 98-ма дивизия е маневрирала по-навътре в Хан Юнис, като е нанесла удари и е убила около 40 бойци на "Хамас", съобщават от ЦАХАЛ. ОЩЕ: Командир на "Хизбула" е убит при погребението на друг командир на "Хизбула" (ВИДЕО)

По-късно стана ясно, че малко преди началото на погребението на убития висш командир на "Хизбула" Висам ал-Тауил е имало атака в близост до дома му. ОЩЕ: Израел навлиза по-дълбоко в Хан Юнис, уби 40 бойци на "Хамас"

The bodies of Palestinians killed in Israeli attacks in the southern Gaza Strip remain on the roads



Palestinian Red Crescent teams remove bodies from the ground ⤵️ pic.twitter.com/jxbvUwsVfb