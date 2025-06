Ключов руски химичен завод не работи трети ден след украинска атака с дронове (ВИДЕО)

Един от големите и значими руски химични заводи е спрял работа след украинска атака с дронове. Тя стана факт на 14 юни. Става въпрос за предприятието "Невиномиск Азот", което е било атакувано с общо 13 дрона по данни на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA - Още: Украински дронове "навестиха" руски химични заводи (ВИДЕО)

Според информацията, вратите, прозорците и помещенията на един от цеховете на завода са избити и съсипани. Пострадали са също покривът на столовата и антидрон защита на завода. 800 служители на химическия завод са се скрили при атаката в бомбоубежище.

Ukrainian drones also carried out an attack on the "Nevinnomysskiy Azot" chemical plant in Russia’s Stavropol Krai. pic.twitter.com/HhEggmzyqd