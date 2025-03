Кметът на Истанбул е оставен в ареста

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу е оставен под арест в рамките на разследването за корупция срещу Голямата община на Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Продължават разследванията, започнати от Главната прокуратура на Истанбул срещу кмета Имамоглу и 99 заподозрени по обвинения в "ръководене на престъпна организация", "членство в престъпна организация", "изнудване", "подкуп", "измама", "незаконно изземване на лични данни" и "манипулиране на търгове", посочва телевизионният канал.

По отношение на Имамоглу и други заподозрени съдията е постановил арестът да бъде продължен.

