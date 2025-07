Книгата "Дебил. Изучаваме случая" за президента Дуда бе спряна от продажба в Полша (СНИМКИ)

Книга, озаглавена "Дебил. Изучаваме случая", написана от психоложката Александра Сарна и посветена на президента на Полша Анджей Дуда, бе спряна от продажба в книжарниците на страната. Книгата бе пусната на пазара през май 2025 г. Два месеца по-късно тя е изтеглена от най-голямата верига книжарници Empik и от други търговски обекти.

Причината за изтеглянето най-вероятно е полски закон, който криминализира публичните обиди към държавния глава, с до три години затвор съгласно член 135, § 2 от полския Наказателен кодекс. Това заявява говорителката на Empik Анна Гут-Мостови пред полския информационен портал PressPL.

#Poland. Incredible #censorship. #Empik, Poland's largest book and media retailer, has withdrawn #psychologist Aleksandra #Sarna's book about President Andrzej #Duda, titled "#Idiot: A Case Study." Is every reference to the president coincidental? pic.twitter.com/8tevcuwOtQ