Русия е превзела земя с размерите на Люксембург през 2025, Тръмп казал на Зеленски да мине в настъпление? (ВИДЕО)

От началото на 2025 г. руските сили са окупирали 2395 квадратни километра от украинската територия - площ с размерите на Люксембург (2586 кв. км). Това пресметна на 18 юли германският таблоид BILD, като се позова на оценки на украински блогъри и проруски „военни кореспонденти“ - т.нар. Z-блогъри. "За сравнение, през 2024 г. руските войски са завзели 3388 кв. км. Това предполага, че настъплението им се ускорява. Ако тенденцията се запази, до края на тази година Украйна може да загуби над 4000 кв. км", изчислява изданието.

Недостиг на човешки ресурси в украинската армия

Поради продължаващия недостиг на човешки ресурси, украинските командири често назначават само 5 до 10 войници за защита на малки населени места. Тези войници трябва да удържат позициите си срещу руски щурмови групи, наброяващи от 20 до 50 войници, гласи оценката на BILD.

Дори ако половината от нападателите са убити или ранени по време на атака, оцелелите често успяват да пробият и да завземат позициите на украинските отбранителни сили. Пропуснато е обаче да се спомене на каква цена става това: Брутален пик на руските военни жертви в Украйна. Пропагандата на Путин плаши САЩ с ядрено оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО).

📍 Russian forces have seized Ukrainian territory the size of Luxembourg in just 7 months



According to Bild, since the start of 2025, Russia has occupied 2,395 km² of Ukrainian land.

For comparison, the entire area of Luxembourg is 2,586 km².



⚠️ In all of 2024, Russia captured… pic.twitter.com/jIwdVVGqqZ — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2025

По-рано изданието съобщи, че Русия подготвя нова мащабна офанзива до края на лятото, за която се твърди, че е с подкрепата на севернокорейски войски. Андрий Коваленко, ръководител на украинския Център за противодействие на дезинформацията, обаче отхвърли материала като „глупост“.

Лятна офанзива

На 17 юли CNN съобщи, че се очаква до дни или седмици Русия да започне засилена лятна офанзива, в която вероятно ще се включат до 160 000 военнослужещи, концентрирани в близост до фронтовата линия. Телевизията предположи, че Москва може би се опитва да се възползва от 50-дневния прозорец преди налагането на нови санкции от страна на САЩ.

Анализаторите отбелязаха и неотдавнашните руски успехи по фронтовете при Покровск, Купянск и Костантиновка през последните две седмици.

Коваленко обаче заяви, че руската офанзива всъщност никога не е спирала. „Имаше промени в интензивността, а руската армия постоянно беше удържана от украинските отбранителни сили“, каза той. „Всички тези разговори за “нова офанзива" в медиите са просто ротация на резервите в текущите операции“.

Тръмп казал на Зеленски, че Украйна трябва да премине в настъпление?

Появи се и интересна информация от последния разговор на Доналд Тръмп с украинския президент. Според украински служител, говорил пред The Washington Post, републиканецът е казал на Володимир Зеленски, че Украйна трябва да премине в настъпление. Според съобщенията американският президент е заявил, че войната няма да се промени, ако украинската армия остане в режим на отбрана.

Зеленски е отговорил: „Ако разполагаме с подходящите оръжия, можем да го направим“, твърди източникът на изданието.

Trump told Zelensky that Ukraine needs to go on the offensive, according to a Ukrainian official speaking to WP. The US president reportedly said the war won’t change if Ukraine stays on the defensive.



Zelensky replied, “If we have the right weapons we can.” pic.twitter.com/Q9NYTaS4Un — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2025

Информацията, която не е коментирана официално от Белия дом или от Киев, идва на фона на ултиматума от страна на Тръмп към диктатора Владимир Путин - "сделка" и прекратяване на огъня в Украйна в рамките на 50 дни или по-сурови мита. Също така САЩ обявиха, че отпушват отново доставките на ракети "Пейтриът" за противовъздушна отбрана на Украйна, като се говори и за още оръжия - нападателни, но неофициално: Зеленски и Тръмп готвят "мегасделка".

Междувременно се съобщава, че Русия е нанесла удар по център за набиране на военнослужещи в Пятихатко, край Днипро. Въпреки че все още няма официално потвърждение, местните медии пишат за най-малко двама души, загинали при нападението. Москва в последните седмици прилага подобна тактика - удари по тренировъчни полигони и центрове за набиране.

Russia has reportedly struck a military recruitment center in Pyatykhatky near Dnipro. While there's no official confirmation yet, local media report at least two people killed in the attack. pic.twitter.com/DgZDj9EkjA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2025

