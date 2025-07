Държат се с нас като с тяхна собственост: Полша заплаши да затвори летището и магистралите за помощ за Украйна

Полша може да затвори летището в Жешув, през което преминава по-голямата част от военната помощ за Украйна, ако Киев и западните му съюзници продължат да се държат така, сякаш то е тяхна собственост. Това каза полският президент Анджей Дуда в интервю за журналисти от изданията „Otwarta Konserwa“, „Klub Jagieloński“ и „Nowy Ład“. В края на президентския си мандат Дуда смята, че Полша е игнорирана въпреки ролята си в доставките на оръжие - и заплаши да затвори военния център в Жешув.

„Мисля, че и украинците, и нашите съюзници просто си мислят, че летището в Жешув и нашите магистрали им принадлежат, извинете, сякаш те са техни. Ами, не са техни, те са наши. Ако на някого нещо не му харесва, ги затваряме и чао, да, ще правим ремонти. Затваряме летището в Жешув и си доставяйте [военна помощ] на Украйна по море, по въздух, както искате, пускайте я с парашути. Оправяйте се, ако смятате, че не се нуждаете от нас“, каза Дуда, цитиран от Onet.

Според Дуда Полша е била пренебрегната при вземането на решението за военна помощ за Украйна през полска територия. Той нарече това „скандал“, отбелязвайки, че тези решения трябва да се обсъждат не с Киев, а със съюзниците от НАТО и по-специално със САЩ и Германия.

Дуда призна, че умишлено е блокирал заключителното изявление на срещата на върха на НАТО във Вилнюс, като протест срещу това, че на Полша не е било позволено да решава ключови логистични въпроси:

„Това беше скандал. И трябва да се говори за това не с Украйна, а с американците и германците.“

