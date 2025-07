ПВО ракети, дронове прехващачи и обучение на пилоти: Зеленски и Макрон със силни изявления

На 18 юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел "много съдържателен, едночасов разговор" с френския президент Еманюел Макрон за ситуацията на фронта и най-неотложните нужди на Украйна в областта на отбраната. Той благодари на Макрон за "наистина стратегическата визия" и заяви, че Франция е готова да помогне със специфичните способности, от които се нуждаят украинските сили, включително противовъздушна отбрана и прехващачи на дронове.

I had a very substantive, hour-long conversation with President of France @EmmanuelMacron . We discussed the situation on the frontline and Ukraine’s urgent defense needs. I’m grateful to Emmanuel for his truly strategic vision and his readiness to help with exactly what our… pic.twitter.com/ohfgvxWMcW

"Говорихме подробно и за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, по-специално за доставката на ракети за системите SAMP/T и финансирането на дронове прехващачи", написа Зеленски. Той добави, че съвместните решения с Франция и други партньори ще бъдат координирани на ниво министри на отбраната и външните работи през следващите седмици.

По-рано Politico съобщи, че Франция няма да участва в новата инициатива, ръководена от НАТО и предложена от американския президент Доналд Тръмп, за финансиране на доставката на американски оръжия за Украйна. В рамките на тази схема НАТО ще закупи модерни оръжия от САЩ, включително системи за противовъздушна отбрана, и ще достави част от тях на Украйна: Важни съюзници на Киев са против плана на САЩ за оръжията. Путин ще игнорира ултиматума на Тръмп и ще изостри войната? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Съобщава се, че Франция е отказала да се присъедини към плана заради стремежа на Макрон европейските държави да укрепят собствената си отбранителна промишленост чрез закупуване на оръжия местно производство.

Зеленски също така потвърди, че Франция се е съгласила да разшири обучението на пилоти за изтребителите Mirage. „Франция е готова да обучи допълнителни пилоти, използвайки допълнителни самолети“, каза той.

Изтребителите Mirage бяха част от пакета военна помощ, обявен от Франция през юни 2024 г., който включваше и обучение на пилоти. Украйна за първи път разположи изтребителите през март тази година, като ги използва за отблъскване на руска въздушна атака срещу Украйна.

Двамата лидери обсъдиха и напредъка в рамките на т.нар. коалиция на желаещите, ръководена съвместно от Франция и Обединеното кралство, и направиха преглед на изпълнението на споразуменията, постигнати по време на неотдавнашната им среща. Зеленски даде висока оценка на ролята на Париж в оформянето на 18-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия.

В отделен пост в социалните мрежи Макрон също коментира разговора, като заяви: „Сега повече от всякога трябва да помним, че сигурността, свободата и бъдещето на Европа са тясно свързани със съдбата на Украйна".

„Заедно засилваме натиска върху Русия, за да постигнем безусловно прекратяване на огъня и започване на преговори за справедлив и траен мир“, заяви Макрон, приветствайки приемането на „безпрецедентен нов пакет от санкции срещу Русия“ от страна на ЕС днес.

I have just spoken with President @ZelenskyyUa.



Now more than ever, we must remember that Europe’s security, freedom, and future are closely tied to Ukraine’s fate.



That is why, together with our partners, we continue to support the Ukrainian people.…