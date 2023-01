Кола гази пешеходци в Санкт Петербург, твърди беларуска опозиционна медия (ВИДЕО 18+)

Медията публикува видео, за което твърди, че от Санкт Петербург. Геолокализиране на кадрите обаче няма.

Видеото показва нещо наистина уникално - автомобил, който спира пред пешеходна пътека и когато на нея се струпват повече хора, тръгва отново. Съответно, няколко души биват блъснати и се търкалят по капака на колата.

In #SaintPetersburg, a car ran over a crowd at a crosswalk. pic.twitter.com/apjv58ga1a