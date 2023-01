Джип помете пешеходци на оживено кръстовище в Китай, има загинали (ВИДЕО 18+)

Тежкият инцидент стана, след като джип се вряза в тълпа на оживено кръстовище в Гуанджоу. 12 души са ранени при катастрофата.

Предупреждаваме, че кадрите не са подходящи за хора със слаби нерви!

A terrible accident at a busy crossing in #Guangzhou, #China. Five people were killed and 13 injured when a SUV ran into a crowd. pic.twitter.com/M19sgcgzCB