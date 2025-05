Кошмар без край: Русия атакува с дронове Одеса и Харков (ВИДЕО)

Одеса е атакувана с дронове, взривове отекват във всички райони на града, съобщи кметът на града Генадий Труханов в приложението Телеграм. Близо 20 дрона масирано атакуват украинския черноморски град от акваторията на Черно море, информират местните канали в приложението Телеграм.

russian bastards continue their terror. Around 15 Shaheds are attacking Odesa right now. Air Defense is active. pic.twitter.com/X2McFHFard

Въздушната тревога бе обявена в 21:37 часа, като първите взривове се чуха в 21:47 ч. Местните власти съобщават за висока опасност в целия град, като призовават всички жителите да се укриват в бомбоубежища до отбой от тревогата. Местни жители предават за най-малко 15 дрона Шахед.

Trump just stated that Russia wants peace. At the same time, Russia is launching kamikaze drone strikes on apartment buildings in Kharkiv and Odesa. pic.twitter.com/PNUgXmU8uq