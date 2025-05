Украински дронове провериха подготовката за парада в Москва, Русия срина знаков пазар в Харков (ВИДЕО)

Поредните руски въздушни атаки в Украйна донесеха ново страдание и предизвикаха сериозни щети главно по граждански обекти. Украйна също не остана длъжна и тази нощ извърши масирани въздушни операции в Руската федерация.

Според актуалната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 105 дрона. 19 от тях са над Москва - кметът на руската столица Сергей Собянин публикува 5 съобщения в официалния си канал в Телеграм с подробности за атаката, но в нито едно не признава да има щети и жертви, говори за паднали отломки от безпилотни летателни апарати и че съответните служби работят на място. Най-много дронове съгласно официалната информация от руското военно министерство - 32, са свалени над Брянска област, още 22 над Воронежка област, 10 - над Пензенска област, 9 - над Калужка област и още 6 над Белгородска област.

During the night, multiple UAVs targeted sites across Russia. Airports in Moscow, Volgograd, Kaluga, Samara, Tatarstan, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, and Ivanovo temporarily suspended operations.



