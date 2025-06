ЕК призова за откриване на първия преговорен клъстер с Украйна, но Орбан е пречка

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за започване на преговори с Украйна за присъединяване към ЕС. Киев е изпълнил всички свои задължения въпреки продължаващата вече 40 месеца агресивна война на диктатора Владимир Путин, стана ясно от думите ѝ. "Подложена на безмилостен обстрел, Украйна провежда реформа след реформа. Ето защо Комисията защитава отварянето на първия клъстер от преговорите", написа Фон дер Лайен в X.

"Украйна постигна резултати - сега и ние трябва да ги постигнем. Защото процесът на присъединяване се основава на заслуги. А Украйна заслужава да продължи напред", гласят думите ѝ.

