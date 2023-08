Кошмар: Осъдиха Алексей Навални на още 19 години затвор

Основателят на Фонда за борба с корупцията и един от най-големите опоненти на диктатора Владимир Путин беше признат за виновен за основаване и финансиране на екстремистка организация и дейности. Той отрича обвиненията.

Алексей Навални ще изтърпи наказанието си в колония с максимална степен на сигурност, заяви говорителката му Кира Ярмиш.

