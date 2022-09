Ковчегът на Кралица Елизабет II напусна замъка Балморал (ВИДЕО)

Ковчегът ще бъде носен от шестима служители от имението Балморал. Ще премине през Абърдийн и Дънди и покрай Пърт, преди да пристигне в двореца Холирудхаус около 16:00 часа.

Поклонението пред Кралицата ще започне 17:00 часа местно време в понеделник.

Погребението на Кралицата ще се състои на 19 септември. Елизабет II ще бъде погребана в мемориалния параклис на баща си, крал Джордж VI, на територията на замъка Уиндзор.

Денят на погребението на британската кралица ще бъде неработен ден.

Елизабет II почина на 8 септември в замъка Балморал в Шотландия. Най-големият син на кралицата, Чарлз Филип Артър Джордж, е новият крал на Обединеното кралство.

Чарлз III навършва 74 години през ноември и е най-възрастният наследник, възкачвал се някога на британския трон.

Днес Чарлз III днес ще се срещне с генералния секретар на Британската общност в Бъкингамския дворец.

По-късно той ще приеме върховни комисари и техните съпрузи от страни, в които е държавен глава, в стаята на кралската резиденция.

