Светкавична война и крехко примирие: Близкият изток отново пламна (ВИДЕО)

В сряда, 16 юли, израелските военни нанесоха трети удар по сирийското министерство на отбраната в Дамаск и по правителствените сили в Южна Сирия, докато в южната провинция Сувейда, населена предимно с друзи, смъртоносните сектантски боеве продължаваха. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че "работи за спасяването на нашите братя друзи" - те са "меката сила" на Израел в съседната страна. Временният сирийски президент Ахмед ал-Шараа обвини Израел, че е предизвикал "мащабна ескалация". Той обаче заяви по-късно, че е негов „приоритет“ да защитава друзите, след като Израел се закани да унищожи правителствените сили, обвинени в нападения срещу религиозното малцинство в Сувейда.

Съобщава се, че повече от 350 души са загинали от неделя насам, когато в провинцията избухнаха сблъсъци между друзки милиции и бедуински племена.

САЩ се намесиха и договориха намаляване на напрежението

Сирийските военни съобщиха, че късно в сряда са започнали да изтеглят силите си от Сувейда - точно тогава САЩ заявиха, че са договорили „стъпки“ за прекратяване на насилието. „Договорихме се за конкретни стъпки, които ще доведат до прекратяване на тази тревожна и ужасяваща ситуация тази вечер“, написа държавният секретар на САЩ Марко Рубио в X.

Още: ООН коментира израелските въздушни удари по Сирия

This is brutal! Footage emerges of the strike on Syria’s General Staff



At least 18 people were injured and one killed as a result of Israeli airstrikes on Damascus.



U.S. Secretary of State Marco Rubio stated that the United States is concerned about Israel’s strikes on Syria.… https://t.co/OtoKExzbTT pic.twitter.com/Jk4oDK5xTk — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2025

Сирийската държавна информационна агенция „Сана“ съобщи, че войските напускат Сувейда в рамките на споразумение между правителството и религиозните лидери на провинцията - след „приключване на преследването на незаконните групировки от страна на армията“. Сирийското външно министерство заяви, че страната „приветства усилията, положени от американската и арабската страна“ за „мирно разрешаване на настоящата криза“.

Израел все още не е коментирал усилията за прекратяване на огъня.

Как започна всичко?

В понеделник израелските военни започнаха да нанасят удари по сирийските сили за сигурност и по бази с техни оръжия, след като бяха разположени в град Сувейда за първи път след свалянето на диктатора Башар Асад през декември 2024 г. Режимът му рухна след офанзивата на бунтовници, водени от "Хаят Тахрир аш-Шам".

Още: Пак ескалация: Израел порази сградата на сирийския генщаб в Дамаск (ВИДЕО)

Малцинствените групи, включително друзите, чиято религия е разклонение на шиитския ислям със собствена идентичност и вярвания, се отнасят с подозрение към новия президент Ал-Шараа и неговото правителство, въпреки обещанията му да ги защитава. Техните опасения се засилиха от няколкото изблика на сектантско насилие през последните осем месеца, включително един през май, при който се съобщаваше, че десетки хора са били убити при сблъсъци между друзи, силите за сигурност и съюзнически ислямистки бойци в Дамаск и Сувейда.

След тези сражения правителството постигна споразумение с друзките милиции да наеме местни сили за сигурност в провинция Сувейда от техните редици. Продължаващият контрол над Сувейда от страна на милициите предизвика обаче напрежение с бедуинските племена, подкрепяни от правителството.

Нетаняху в помощ на друзите

Нетаняху заяви, че се ангажира да предотврати нанасянето на вреда на друзите в Сирия поради дълбоките им връзки с тези, които живеят в Израел и окупираните от Израел Голански възвишения.

Още: Израел удари обекти на "Хизбула" - този път не на обичайното място (ВИДЕО)

В сряда стотици друзи пресякоха силно укрепената граница със Сирия, което накара израелските войски да използват сълзотворен газ в опит да ги спрат. Нетаняху призова тези, които имат израелско гражданство, „да се върнат по домовете си и да оставят [израелските военни] да предприемат действия“.

Израел заяви, че значителната ескалация на бомбардировъчната му кампания има за цел да накара сирийското правителство незабавно да изтегли силите си от провинция Сувейда.

В сряда следобед министърът на отбраната Израел Кац написа в X, че „предупрежденията в Дамаск“ са приключили и че израелските военни „ще продължат да действат енергично в Сувейда, за да унищожат силите, които нападнаха друзите, докато те не се изтеглят напълно“.

Още: Израел готви нов удар по Иран, Китай помага с оръжия на режима в Техеран

Бомбардировки на Израел по Сирия

По-късно Израел Кац съобщи: „Болезнените удари започнаха“. Израелските сили удариха входа на сирийското министерство на отбраната на площад „Умаяд“ в центъра на Дамаск, където миналата година огромни тълпи празнуваха падането на Асад.

Отделен удар е имало по „военна цел в района“ на президентския дворец, обявиха израелските сили. Това подчерта сериозността на израелското предупреждение към Ал-Шараа. Самият сирийски президент заяви днес: "Избрахме единството на Сирия пред хаоса и войната. Няма да позволим на другите да ни разделят".

FULL SPEECH: Syrian President Ahmad al-Sharaa's National Address in English on Israel's strikes, Suwayda and Druze.



“We chose Syria’s unity over chaos and war. We won’t let others divide us.” pic.twitter.com/sTlGc8RAoM — Clash Report (@clashreport) July 17, 2025

Фади Ал Халаби - сирийски режисьор, живеещ в Лондон, който е на посещение в Дамаск, заяви, че е бил наблизо, когато е чул приближаването на израелските изтребители. "Лицата на хората бяха толкова уплашени. Всички започнаха да бягат по улицата. Никой не знаеше къде да отиде. Изведнъж започнаха въздушните удари, които бяха насочени към някои от най-многолюдните райони, включително министерството на отбраната", каза той пред BBC.

Израелските военни съобщиха, че са нанесли удари и по бронирани автомобили, натоварени с тежки картечници и оръжия на път за Сувейда, както и по огневи постове и складове за оръжие в Южна Сирия.

Още: Кой да е новият господар на Близкия изток? Задава се конфликт между съюзници на САЩ

Сирия реагира: Израел нарушава Устава на ООН

Министерството на външните работи на Сирия обяви, че ударите са били насочени срещу правителствени институции и граждански обекти в Дамаск и Сувейда и са убили „няколко невинни цивилни“.

„Това грубо нападение, което е част от целенасочената политика на израелското образувание за разпалване на напрежението, разпространяване на хаос и подкопаване на сигурността и стабилността в Сирия, представлява грубо нарушение на Устава на ООН и на международното хуманитарно право“, се казва още в съобщението.

Israeli bombardment targeted the headquarters of the 107th Brigade in the village of Bezamel in the countryside of Latakia.



Source: Al Jazeera pic.twitter.com/WcnERIh5fz — Clash Report (@clashreport) July 16, 2025

Междувременно базираната в Обединеното кралство мониторингова група Сирийски център за наблюдение на правата на човека съобщи, че хуманитарната ситуация в град Сувейда бързо се е влошила. Тя цитира източници, според които в няколко района на града има сблъсъци и че танкове са атакували националната болница, което е предизвикало паника сред десетките пострадали от боевете, които се лекуват там. Също така има остър недостиг на вода и медицински консумативи.

Още: Близкият изток е на прага на мир за първи път от над 75 години

По-късно сирийското министерство на здравеопазването съобщи, че правителствените сили са влезли в болницата и са открили „десетки тела“, след като „групировки на разбойниците са се изтеглили“, според официалната информационна агенция „Сана“.

Мъж на име Хосам разказва пред BBC, че се е намирал в центъра на град Сувейда и е станал свидетел на цивилни, които са били обстрелвани от артилерия и снайперисти. "Днес загубих съседа си на улицата. Един от снайперистите го застреля. Опитахме се да извикаме линейка, която да го откара в болница, но не успяхме", споделя той.

Други свидетели и местни активисти описват сцени на грабежи и извънсъдебни убийства.

Още: Очаквано: Тръмп облекчи част от санкциите срещу Сирия

Стотици жертви

Според мониторинговата група от неделя насам в провинция Сувейда са убити над 350 души. Сред тях има 79 друзки бойци и 55 цивилни, 27 от които са били убити без съд и присъда от силите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.

Най-малко 189 членове на правителствените сили и 18 бойци от бедуинските племена също са били убити в сблъсъците.

В сряда сирийски източници от сферата на сигурността са заявили пред BBC, че броят на загиналите е близо 300 души.

Твърди се, че боевете между бедуинските племена и друзките милиции в Сувейда са предизвикани от отвличането на друзки търговец на магистралата за Дамаск миналия петък. Според съобщенията в неделя въоръжени друзки бойци са обкръжили, а по-късно са превзели квартал на града, населен с бедуини. Сблъсъците скоро се разпространиха и в други части на провинция Сувейда, като се съобщава, че племената са предприели нападения срещу близките друзки градове и села.

Още: Политиката на Тръмп за мир: изграждане на "Нов Близък изток"

По-късно вътрешното министерство на Сирия обяви, че неговите сили и тези на Министерството на отбраната ще се намесят и ще въведат ред, като заяви, че „опасната ескалация идва в светлината на отсъствието на съответните официални институции“. Скоро обаче те бяха обвинени от друзките жители в грабежи, подпалване на домове и унижаване на лидерите на общността.

По-рано тази година Нетаняху поиска пълна демилитаризация на Сувейда и две други южни провинции. Той заяви, че Израел вижда заплаха в сунитската ислямистка групировка на президента Ал-Шараа - "Хаят Тахрир аш-Шам". ХТШ е бивш клон на "Ал Кайда", който все още е обявен за терористична организация от ООН и Обединеното кралство, но вече не и от САЩ.

От падането на режима на Асад насам израелските военни вече са извършили стотици удари на територията на Сирия, за да унищожат военните активи на страната. Израел изпрати и войски в наблюдаваната от ООН демилитаризирана буферна зона между окупираните Голански възвишения и Сирия, както и в няколко съседни области и на върха на планината Хермон.

Друзката милиция приветства израелските войски при техен конвой в планината Хермон, като друзите крещяха: „Добре дошли, армия!“ и призоваваха за смъртта на сирийския президент. „Народът иска режимът да падне“, се чува от разпространяващо се в социалните мрежи видео.

Още: Чудовищен атентат в църква в Дамаск - десетки убити и ранени (ВИДЕО)

Druze militia cheer Israeli troops during a convoy in Mount Hermon, shouting “Welcome, army!” and calling for Syrian President al-Sharaa’s death.



One yells “The people want the regime to fall.” pic.twitter.com/2lnVXmOgCX — Clash Report (@clashreport) July 17, 2025