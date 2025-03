Край с президентските амбиции: Осъдиха Марин Льо Пен (ВИДЕО)

Крайнодесният лидер Марин льо Пен и осем евродепутати от нейната партия Национален сбор (НС) бяха признати за виновни от парижкия съд за присвояване на публични средства. Присъдите ще бъдат уточнени поотделно, като все още не са известни. Съдът изчисли, че общата загуба възлиза на 2,9 млн. евро, тъй като евродепутатите от НС са накарали „Европейския парламент да плаща за хора, които всъщност са работили за крайнодясната партия“.

