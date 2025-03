Кремъл: Американските преговарящи летят към Москва

Говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков потвърди пред журналисти, че екип американски преговарящи в момента е на път към Москва. "Действително американските преговарящи летят насам и действително контактът с тях е планиран. Вчера имаше телефонен разговор между Майк Уолц (съветник по националната сигурност на САЩ) и Юрий Ушаков (помощник на руския лидер) и руската страна вече предостави определена информация за това." Песков добави, че след като Кремъл получи цялата информация за проведените дискусии в Джеда ще обмисли и формулира своята позиция.

The plane of Trump’s special envoy, Whitkoff, which took off from Qatar this morning, has crossed the Russian border. The White House previously stated that Whitkoff is visiting Moscow to persuade Russia to sign a 30-day ceasefire agreement on Ukraine. pic.twitter.com/dQkp5tVRqD