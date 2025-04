Кремъл допусна гаранции за сигурността на Украйна (ВИДЕО)

Главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, който беше пратен от диктатора Владимир Путин на посещение в САЩ, заяви пред Fox News, че Русия може да обмисли гаранции за сигурността на Украйна. Той повтори, че Москва се противопоставя на присъединяването на съседката си към НАТО, което режимът в Кремъл определя като "първопричина" за войната. Този тон на Дмитриев е леко встрани от обичайната позиция на Руската федерация, която преди това отхвърляше всякакви гаранции за сигурността на Украйна.

Детайли обаче няма - не е ясно какъв тип гаранции Москва ще зачита за приемливи.

Kremlin rep Kirill Dmitriev told Fox News that Ukraine broke an energy truce but said Russia might consider security guarantees for Ukraine. He reiterated Russia’s opposition to Ukraine joining NATO. This tone shifts slightly from Moscow’s usual stance, which previously rejected… pic.twitter.com/3hsYdIysQB