Мъск отрече, че напуска правителството на САЩ. Ванс разкри следващата му роля (ВИДЕО)

Илон Мъск нарече "фалшива новина" публикацията на Politico, според която американският президент Доналд Тръмп е намекнал, че скоро милиардерът няма да е част от администрацията. Той ръководи Департамента за правителствена ефективност (DOGE), натоварен с орязване на държавните разходи, но се води "временен държавен служител" и срокът на услугите му за Белия дом е ограничен до 130 дни: Тръмп намекна, че краят за временния държавен служител Мъск наближава.

В понеделник, 31 март, Тръмп намекна, че неговият близък съюзник скоро вероятно ще трябва да се върне към управлението на компаниите си на пълен работен ден. Мисията на DOGE очевидно ще бъде изпълнена след мащабната кампания за уволнение на десетки хиляди държавни служители. „Мисля, че той е невероятен, но също така смятам, че има голяма компания, която трябва да управлява, и затова в някакъв момент ще се върне обратно. Той го иска“, каза Тръмп за главния изпълнителен директор на Tesla. „Бих го задържал толкова дълго, колкото мога да го задържа“.

Очевидно милиардерът ще продължи да има ключова роля в администрацията на Тръмп. Самият той отрече, че ще спре да работи за правителството, а по-рано прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит също отрече.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс пък даде малко повече информация "от кухнята". В интервю за FOX News той каза: „DOGE има много работа за вършене и да, тази работа ще продължи и след напускането на Илон. Вижте всички открити от тях измамни субсидии. При социалното осигуряване 40% от хората извършват измами. Но, по същество, Илон ще остане приятел и съветник както на мен, така и на президента. Той направи много добри неща".

🚨 JD Vance on DOGE:



"The work of DOGE is not even close to done. You look at all the fraudulent grants they have found. Social security, 40% of the people are committing fraud. Elon Musk is gonna be friend & advisor of me & President. He's done lot of good things." pic.twitter.com/zWyh3KhEq3