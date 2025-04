Кремъл поднови стар похват за Украйна, в Европа се въоръжават (ОБЗОР - ВИДЕО)

Някои въпроси относно Украйна и бъдещ мир продължават да висят във въздуха. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Песков конкретно посочи като такъв въпрос "липсата на контрол" над украинското правителство и неговата уж неспособност да контролира действията на "екстремистки и националистически подразделения" - кои и какви точно, говорителят на руския диктатор Владимир Путин така и не влезе в голяма конкретика. Но не пропусна да добави като "висящ въпрос" и "плана за по-нататъшна милитаризация на Киев".

Думите на Песков за "екстремистки и националистически подразделения" всъщност са ехо от изказване на Путин от 28 март, когато руският диктатор обяви сегашната украинска власт за нелегитимна и неспособна да се справи с "неонацистки групи", които всъщност държали властта. От 12-ти февруари, когато Путин говори по телефона с Тръмп, до 28 март нямаше нищо като опорни точки в реториката на Кремъл за неонацизъм в Украйна, но сега това отново излезе на дневен ред в руските похвати да не се върви към мир, коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Междувременно има и своеобразен европейски отговор - най-големият оръжеен европейски и германски концер Rheinmetall ще придобие производителя на нитрирана целулоза Hagerdon-NC. Нитрираната целулоза е основната съставка на барута. Rheinmetall планира да увеличи с 50% производството на барут до 2028 година. Дъщерната компания на дружеството Nitrochmie Aschau вече увеличи производството на нитрирана целулоза с 60% от началото на пълномащабната война в Украйна – Още: НАТО потвърди за руски заговор за убийството на директора на германския оръжеен концерн Rheinmetall

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна почти не се променя на дневна база. Имало е само 6 руски пехотни атаки по-малко за 24 часа, общо са станали 159 бойни сблъсъка съгласно най-актуалните данни на украинския генщаб. По-сериозно намаление има в количеството хвърлени от руската армия управляеми авиобомби (КАБ) – 120 за 7 март, с 38 по-малко на дневна база. Само 9 от бомбите са използвани в Курска област т.е. на руска територия. Има леко увеличение на обема на руския артилерийски обстрел – 5800 изстреляни снаряда т.е. с 200 повече на дневна база. Руснаците са употребили и 2782 FPV дрона-камикадзе т.е. с над 600 повече на дневна база съгласно информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Russian Su-34 drops FAB bombs on Ukrainian positions—seconds later, a Ukrainian air defense missile is fired at the jet. Whether it hit or not remains unknown. pic.twitter.com/9iLIV8Jljk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2025

Най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 52 са отбити по украински данни. Още 12 са спрени в Новопавловското направление, южно от Покровското, където руснаците не могат и не могат да пресекат магистралата Запорожие – Донецк, а сега се мъчат с бронирана техника да преминат през полетата по линията (от север на юг) Андреевка – Розлов - Богатир. 23 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление (там руснаците са допълзели до югозападното сметище на въглищната мина "Централна" в западните покрайнини на Торецк), по 21 – в Лиманското и в Курска област.

🧵Thread 2/x@GeoConfirmed

Drone Unit 'Cursed Empire' of the UAS Battalion 'VORON 100' of the 100th Mechanized Brigade hits Russian soldiers hiding in a destroyed Ukrainian LAVR Titan-DS? in Toretsk (Zabalka)

0:14📌~48.386474, 37.830899



based on https://t.co/Hw5xAJsb2W pic.twitter.com/65taX9zTCv — Audax (@AudaxonX) April 7, 2025

(КАРТА) В Покровското направление лек руски напредък има в югозападната част на Успеновка, както и в централната и западната част на Лисовка – на база геолокализирани видеокадри. Такива кадри, на украински обстрели по руски позиции, се появиха за североизточната част на село Шевченко. То премина под контрола както на едната, така и на другата страна. Популярният украински телеграм канал Deep State обаче публикува данни и карта, с които посочва, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са си върнали Шевченко. Селото е отправна точка за руските опити да бъде заобиколен Покровск от юг на запад (Успеновка е по-на югозапад, популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" я обяви за превзета отново от руснаците преди два дни), които от вече над 1 месец са ефективно спрени и руските сили буксуват в опит да си върнат загубени позиции по южната дъга на Покровск. Лисовка е точка източно срещу Покровск, но на десетина километра разстояние. Напоследък има дни, в които интензивността на боевете в Покровското направление е толкова голяма, колкото за всички останали участъци на фронта, коментира майор Виктор Трехубов, говорител на украинското командване "Хортица". Руските непосредствени оперативни цели, според него, не се променят – да бъде обкръжен Покровск от югозапад и чрез прекъсване на пътя Покровск – Константиновка – Бахмут (Т0504) от североизток.

68th Jaeger FPV strikes

Piles of civ vehicles west of Selidove

48.155245, 37.20772https://t.co/llrzYMmPQA pic.twitter.com/KNWAC8ijWQ — imi (m) (@moklasen) April 7, 2025

Воїни батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади діляться епізодами відбиття російського штурму за підтримки бронетехніки на Покровському напрямку, Донеччина

06.04.2025 pic.twitter.com/6e1lHVe9jj — Мисливець за зорями (@small10space) April 8, 2025

(КАРТА) В Курска област потвърдено руската армия вече е в Гуево, контролира и Гоголевка, които са райони близо до границата с област Суми. За Гуево става въпрос за западната част на населеното място, руски напредък там има от около 1 километър вече в жилищния район на Гуево. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" отбелязва в дневния си обзор, че украинската армия държи позиции на висок терен западно от Гуево (връх Фанагор). В библиографията на дневния анализ на ISW има геолокализирани кадри, които го потвърждават. Продължават споровете между руски и украински източници относно село Басовка в област Суми, малко по-на запад от Гуево – така и засега няма геолокализирано потвърждение, че то е овладяно от руснаците, а изглежда техни малки щурмови групи успяват да влизат там, но не и да осигурят плацдарм за по-сериозна част, която да се укрепи. А в Белгородска област руската армия е успяла да стигне на позиции в центъра на село Демидовка, като руски военнопропагандни канали бързат да обявят, че селото е освободено, както и Поповка, но потвърждение за това няма – Още: За пръв път: Зеленски призна, че в руската Белгородска област има украински военни (ВИДЕО)

Екіпаж «Vampire» із роти ударних БпАК "Rugby Team" 129 ОБр дистанційно замінував дорогу на північний захід від н.п. Гуєво, Курщина. Російська колона — броньовані «Тайфун-К», «Тигр», «КамАЗ» та БМП-2 — зайшла у зону ураження і була миттєво зупинена через підриви мін.



Оператори… pic.twitter.com/UJbWHJZtrY — IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2025

Unlucky (likely) GBU rain on a russian occupied building in Goptarovka, Kursk.



Incredible footage, also including the worms' handling of the aftermath.



50.973818, 35.406087

50.973835, 35.405698

50.974282, 35.406084@GeoConfirmed @UAControlMap

h/t @moklasen pic.twitter.com/KUYyUZzvbW — PJ "giK" (@giK1893) April 7, 2025

The 47th Mechanized Brigade struck Russian bunkers, command posts and other hideouts. pic.twitter.com/rob7ltC0Ij — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2025

За Купянското направление, което е северно от Лиманското, руската армия продължава да се мъчи да разшири предмостието си при Двуречна, северно от Купянск, но няма никакви данни да успява да се справи в по-голям мащаб. Напротив, постоянно излизат видеокадри от унищожаване на руска военна техника на този фронт.

🔥 On the Kupyansk front, Ukrainian forces repelled two Russian assaults on April 6. Russian infantry backed by tanks and BMPs tried to break through but failed twice. The result: 2 BMPs damaged, 2 tanks destroyed, 4 invaders eliminated, and 3 wounded. pic.twitter.com/8SuA3ZiupL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2025

В Лиманското направление руското военно министерство обяви, че е превзето село Катериновка, североизточния фланг спрямо Лиман – няма потвърждение с геолокализирани видеокадри. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" обаче отчита утежняваща се ситуация както в Лиманското направление, така и в намиращото се на юг съседно Северско направление. Руснаците имат минимални успехи, но става все по-тежко – в Белогоровка (Билохоровка) държим само няколко позиции, застрашена е отбраната при Серебрянския горски парк, Терно и част от Ямполовка са руски, обобщава той. Ако всичко това бъде овладяно стабилно от руснаците, те ще могат да гледат по-смело към Северск и Лиман от юг – Още: Тhe Telegraph: Тръмп най-вероятно ще подели Украйна с Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

След като вчера и в нощта на 6-ти срещу 7-ми април украинските ВВС не съобщиха за атаки с руски ударни дронове и ракети, в днешната сводка вече има данни за такива. Общо Русия е изстреляла 46 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 9 дрона, още 31 са приземени с електронно заглушаване т.е. 6 са пробили. Руското военно министерство съобщи за 23 свалени дрона над руска територия тази нощ - 19 над Курска област и 4 над Белгородка област.