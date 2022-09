Куриозно ВИДЕО: Руски военни проникват през прозореца, за да връчат повиквателни

Във видеото се вижда служител от военния пункт, който за да влезе в заключения вход на блока, се набира и прескача през прозореца. Важното е нормата за необходимата бройка мобилизирани да бъде изпълнена. След като успешно преодолява препятствието, той отваря вратата отвътре и пуска и тримата си колеги.

След като руският президент обяви частична мобилизация на 21 септември, огромен брой руснаци, предимно млади мъже, напуснаха страната. Трудно е да се посочи тяхната бройка, но според данни на британското разузнаване цифрата вероятно надхвърля общата численост на руските сили, които нахлуха в Украйна.

Освен това от британското разузнаване обръщат внимание на още един немаловажен факт - основно в чужбина търсят спасение онези руснаци, които са образовани и материално обезпечени. Следователно логично е да се предположи, че в Русия ще продължат да мобилизират мъже от най-бедните региони на страната.

