Къде са властите? Руснаци викнали поп да спасява язовирната стена в наводнения Орск (ВИДЕО)

Още: Наводнението в Русия се вижда от Космоса: Нови извънредни мерки (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според местни жители - няколко дни преди язовирът да прелее, те забелязали изтичането на вода, след което поканили свещеник да отслужи молебен с надеждата да се избегне наводнението.

Жителите също така информирали местните власти за опасността и се опитали сами да решат проблема - чрез запълване на теча с пръст, докарана с трактор. Това се вижда и на видео, разпространено от РБК.

The dam in Russian Orsk on the eve of the breach was tried to be repaired with the help of a priest



According to local residents, a few days before the dam burst, they noticed that water was oozing out from under it, after which they invited a priest to hold a prayer service in… pic.twitter.com/qGv84i3ebJ