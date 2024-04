"Путин, помогни! Нима сме никои?": Жители на наводнения Орск с мащабен протест (ВИДЕО)

Припомняме, че вече над 10 000 къщи в Оренбургска област са наводнени след скъсването на 3 места на язовирна стена до град Орск. Хиляди хора са евакуирани, 15 от общо 40 училища в областта са наводнени, а щетите дотук са за 21 млрд. рубли (227 млн. долара), пише Reuters. Удавили са се минимум 4 души: Трагедията в Орск: Водата е високо, заплашени са други руски области и Казахстан (ВИДЕО).

Жителите на Орск, намиращ се до границата с Казахстан, настояват за увеличаване на плащанията за пострадалите от наводненията и записват призиви към диктатора Владимир Путин, съобщават местните медии.

Кметът на града Василий Козупица излезе при протестиращите, след което инициативната група бе поканена в сградата на администрацията за разговор, предаде независимият "Телеграм" канал ASTRA.

На фона на половин залят от водата град протестиращите скандират: "Путин, помогни" и "Срам! Срам! Срам!". Полицията се опита да потуши протеста.

По данни на Министерството на здравеопазването на Русия в Орск са постъпили 99 молби за медицинска помощ във връзка с наводнението. Девет души са хоспитализирани.

Също така ръководителят на Министерството на здравеопазването на региона съобщи, че във връзка с наводнението ситуацията е разкрила 27 случая на чревни инфекции.

